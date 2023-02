Pene in capu - Au large les arnaqueurs au bois de chauffage

Ce sera un "pene in capu" sans commentaire mais composé, fautes d'orthographe comprises, des échanges éloquents entre l'un de nos lecteurs qui, alléché par une annonce qui s'étant immiscée dans le fil d'un groupe parfaitement respectable, est passé à deux doigts de l'arnaque et un… "vendeur" de bois de chauffage.

L'échange, précédé d'un appel qui n'a jamais abouti vers le numéro vantant la qualité du bois, s'est déroulé un dimanche après midi vers 13 heures sur les réseaux sociaux.



- Merci de m'avoir contacter sur Facebook. Nous avons des stères de bois Mélange de chêne, frêne, hêtre, séché de 2ans et démi en longueur de 33cm, 40cm et 50cm. Bois très sec et prêts à bruler pour cet hiver. Vous êtes de quelle région svp ? Cordialement



- De B … de la région de Bastia



- Je suis de Bastia.Par contre dites moi combien de stère vous en voulez ainsi que la dimension merci .



- Il nous faudrait 10 stères de 30 cm



-10 stères en 30cm....inclus la livraison 550€ TTC

Pour l'enregistrement de votre commandes merci de me laissées vos coordonnées Numéro de téléphone Adresse de livraison Date et heure de livraison Dites moi si vous voulez être livré en une fois ?



- Une fois



- Parfait aujourd'hui à 16h vous convient il pour votre livraison? Mais concernant le mode de paiement je ne prends pas de l'espèce ni de chèque dès que la livraison est faite , ce sera effectué en TICKET NEOSURF vous connaissez? Ou je vous explique comment faire pour l'avoir?

Dans l'attente de votre retour pour l'enregistrement de votre commande pour la livraison merci.



- Je préfère régler en liquide et à la livraison, je n'ai pas confiance dans d'autres systèmes.



- Je vous comprend très bien mais vous devriez confirmer votre commande avec les tickets code cachés pour qu'on soit sur de la livraison pour ne pas se déplacer pour rien et c'est pas un paiement d'avance, les tickets serais remis à la livraison après déchargement et contrôle de vos 10 stères. Merci de bien vouloir me contacter pour une confirmation.



L'échange a stoppé là.

Quelques minutes plus tard relance téléphonique du vendeur se disant de Bastia mais s'exprimant avec un fort accent… d'Afrique centrale.



- Si vous payez en liquide au chauffeur, je ne suis pas du tout certain de récupérer l'argent...



Mais bien sûr...

Au large les arnaqueurs !