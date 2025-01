Pene in capu - Attention aussi aux gendarmes… couchés qui se multiplient

Sur la route, il n'y a pas que des gendarmes debout et de leurs radars dissuasifs dont il faut se préoccuper. Depuis de nombreuses années déjà, il y a aussi les gendarmes couchés qui ne le sont pas tant que cela et qui viennent, parfois, ruiner en un instant la mécanique de votre belle voiture la mieux huilée.Ce que l'on appelait auparavant le dos d'âne a été disposé, à tout-va par des municipalités, corses comprises, soucieuses, à juste titre, de ralentir les flux de circulation automobile trop rapides.C'est ainsi que, depuis, nous avons droit à ces monticules dressés en travers de nos routes, propres à nous faire décoller à leur passage. Mais pas de bonheur, hélas, car le retour sur terre peut être parfois violent.Et, même si la loi stipule que ces "ouvrages", qui se multiplient depuis quelques jours sur la route du Cap, doivent être signalés, lorsque l'on les oublie, parce que mal signalés et orphelins depuis longtemps de leur "peinture en dent de requin" d'origine, le choc est, souvent, brutal avec, à la sortie, une automobile démembrée après avoir été ballottée dans tous les sens, comme sur les dunes du Dakar.Chez nous, on n'a guère lésiné sur les moyens. Les "gendarmes couchés" ont, par exemple, poussé comme des champignons ces jours-ci, à Toga et sur la route de Figarella, où trois de ces ouvrages ont vu le jour sur moins de 500… mètres, venant ainsi enrichir un parc fort de belles unités à Petranera, Grisgione ou bien encore à Miomu !L’intention de maîtriser la vitesse est louable, et nous n’en tiendrons pas rigueur aux gens qui tentent de l’atteindre. Toutefois, les accidents de parcours qu’ils causent nuisent à nos belles mécaniques, dont les profonds sillons creusés dans le goudron, rehaussé à dessin, sont les stigmates d’une carrosserie torturée.Pourtant, les règles d'implantation des gendarmes couchés sont très clairement référencées dans les décrets de loi qui leur sont consacrés , mais tous ceux qui les ont implantés l'ont-ils fait, ici comme ailleurs, dans les règles de l'art ?Leur pouvoir dissuasif, convenons-en, est incontestable, mais…Oui, attention, les "gendarmes couchés" reviennent en force. Vous risquez, dès lors, d'être secoué tel une bouteille d'Orangina, comme si vous n’en aviez pas, déjà, ras le bol d'être brinquebalé en permanence, sur cette route du Cap truffée de mille et un nids de poule auxquels vous avez été condamné à perpétuité !