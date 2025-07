Pene in Capu - Débroussaillement sélectif : l’exemplarité à géométrie variable ?

Sur cette photo, une route bordée d’herbes hautes et sèches comme de la paille de Saint-Joseph et que l'on à peine commencé à nettoyer…

Et notre photos du bas ? Un talus entretenu, net, comme le veut la règle. Deux images, une même commune. Celle-là même qui a connu le feu. Celle-là même qui exige l’effort, mais oublie parfois de le faire.

Faut-il rappeler que le feu, lui, ne distingue ni propriété privée, ni domaine public ? Et que la crédibilité passe par l’exemplarité ?





Ce contraste visuel en dit long sur une politique de débroussaillement à géométrie variable.

La pédagogie, oui. Mais la cohérence d’abord. Et vite, avant que la leçon ne soit à nouveau donnée… par les flammes.