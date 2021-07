Pass sanitaire : trois maires corses signent une tribune de soutien à Emmanuel Macron

Si nos sensibilités politiques sont différentes, nos parcours divers, nous nous retrouvons tous aujourd’hui pour saluer le courage des décisions prises, la clarté du cap fixé. Sur le plan sanitaire, l’objectif de vacciner tous les Français est ambitieux mais nécessaire. Ce n’est en effet qu’en atteignant un taux de couverture vaccinale supérieur à 90% de la population que nous pourrons tourner durablement la page, retrouver une vie normale dans nos villes et dans nos villages. Ecrivent les élus signataires



Dans son édition du 18 juillet le Journal du Dimanche publie une tribune signée par 382 élus locaux qui saluent le "courage des décisions prises " par le Chef de l'Etat, notamment l'élargissement du pass sanitaireMaires et responsables de collectivités territoriales soutiennent la politique sanitaire du gouvernement face à l’épidémie de Covid-19 mais également les mesures économiques annoncées "nous partageons également les orientations annoncées, la priorité donnée au travail, à la production et au mérite. Nous voulons dire, en particulier, notre disponibilité totale pour accompagner le plan d’investissement qui sera présenté à la rentrée".Parmi les signataires, trois maires corses : Laurent Marcangeli, maire d'Ajaccio, Jean-Charles-Orsucci, maire de Bonifacio et Christophe Graziani, Maire de Bigorno