« Partir en livre » à Una Volta : une fête du livre jeunesse jusqu’au 31 juillet

« Avec Partir en Livre, les livres sortent des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire » explique Juana Macari, directrice du centre culturel Una Volta qui pilote l’opération à Bastia.



« Cette manifestation culturelle consiste en des lectures immersives, des ateliers d’illustration et d’écriture, des rencontres avec des autrices et auteurs. Una Volta organise ainsi jusqu’au 31 juillet une exposition intitulée « Forbans ! », de Renaud Farace et Olivier Philipponneau à la Mediateca Centru Cità. Les deux auteurs seront présents le vendredi 10 et le samedi 11 juillet pour des ateliers de bande dessinée expérimentale*, en partenariat avec la bibliothèque patrimoniale. Nous aurons également nos traditionnelles bulles de lecture**. L

a première s’est déroulée ce mercredi 1er juillet, à l’ombre des arbres du jardin Pecunia à Lupinu, avec la complicité de la Compagnie A Ghjuvanetta qui propose des lectures préparées et impromptues. 2e séance ce mercredi 8 juillet, de 15h à 18h, au jardin de l’Annonciade avec la participation d’Alexandra Nunes pour le Yoga et Laetitia Memmi, enseignante d’arts plastiques, pour un atelier arts plastiques pour les plus jeunes à partir de 4 ans ».



* Vendredi 10 juillet 2026

10h-12h ou 14h-16h

À destination du public associatif, à partir de 7 ans

Samedi 11 juillet 2026

Une journée d’atelier intergénérationnel tout public, à partir de 7 ans

(parents/enfants ; grands-parents/petits-enfants ; grand frère/grande sœur/petit frère/petite sœur…etc.)

10h-12h/ avec pause pique-nique/ puis 13h-16h et goûter de clôture

Gratuit, sur inscription par téléphone au 04 95 32 12 81 (Una Volta) ou 04 95 58 46 00 (Mediateca) ou sur place au centre cultural Una Volta, rue C. Campinchi à Bastia

Participation libre

** Renseignements à Una Volta : 04 95 32 12 81.

