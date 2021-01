Parlement des enfants : Paul-André Colombani en visite à l'école de Trinité

En présence de l'Inspecteur de l'Education Nationale, Stéphane Marchand et de la directrice Christine Marchetti, les élèves de CM2 ont, surtout, évoqué, lors de cette rencontre la proposition de loi "visant à favoriser l'alimentation durable et équilibrée dans les cantines"sur laquelle ils vont travailler durant les prochaines semaines. Une proposition de loi qui devra être rendue le 5 février prochain au niveau académique, avant des mois de mars et de mai décisifs qui permettront de connaître la classe dont la proposition de loi aura été retenue.





Un éveil à la démocratie indispensable pour ces futurs citoyens abordé au travers de ce thème plus que d'actualité, car au-delà de cette proposition de loi qui va concentrer les efforts de ces élèves, il s'agit d'un travail transversale recoupant de très nombreux domaines, parmi lesquels le respect de l'environnement et la qualité dans l'alimentation, mais aussi les valeurs de la République et dans un cadre plus scolaire la maîtrise de la langue sans oublier l'histoire.

Les citoyens de demain ont, de la sorte, commencé à cheminer sur la voie de la responsabilité en ayant un contact direct avec un des garants de la démocratie.