Parcoursup : en Corse, "un accompagnement sur-mesure" pour chaque lycéen

Depuis ce lundi 2 juin, les 3 307 élèves corses de terminale sont entrés dans une étape décisive de leur orientation post-bac, avec l’ouverture de la phase principale d’admission sur la plateforme Parcoursup. Jusqu’à ce jeudi 5 juin à minuit, les premières propositions de formation tombent, générant discussions et arbitrages dans les familles. En Corse, près des deux tiers des candidats ont déjà reçu une réponse positive à l’un de leurs vœux, formulés avant le 13 mars. « Une première bascule va avoir lieu ce soir », indique Rémi-François Paolini, recteur de l’Académie, qui souligne l’effet mécanique attendu : libération de places, remontée dans les listes d’attente et accélération du dispositif à l’échelle nationale. Un processus de longue haleine, qui s’étendra jusqu’au 11 septembre, et que l’institution corse entend accompagner pas à pas.



« Au bout du processus, 100% de nos lycées reçoivent une proposition de formation »

Chaque élève qui va valider des vœux va ainsi libérer des places pour ceux qui sont toujours en attente, et permettre ainsi à chacun de trouver la formation qui lui correspond. A partir du 11 juin, la phase complémentaire va permettre aux élèves qui n’ont pas eu ce qu’ils souhaitaient d’élargir leurs propositions. Puis, au mois de juillet, une commission d’accès à l’enseignement supérieur pilotée par le Recteur sera mise en place pour s’occuper des cas individuels pour lesquels aucune solution n’a été trouvée. Rémi-François Paolini se veut ainsi rassurant notamment envers les parents d’élèves souvent plus inquiets que les élèves eux-mêmes : « Au sein de l’Académie de Corse, nous faisons du sur-mesure. 100% de nos lycéens candidats se voient proposer quelque chose jusqu’au bout du processus. Même si ce moment est synonyme de stress, je le dis aux familles, il n’y a aucune inquiétude à avoir ». Cette année, 101 candidats sur les 3 307 élèves ont été refusés sur l’ensemble de leurs vœux. Le Recteur de l’Académie de Corse justifie : « Ce sont des candidats qui ont fait le choix de filières sélectives et il n’y a pas d’adéquation entre leur profil et la formation choisie. Nous sommes déjà en train de les suivre avec les établissements pour les accompagner ». Jusqu’au 11 septembre 2025, date de la fin de la phase complémentaire, chaque élève pourra ainsi se faire accompagner par l’Académie pour trouver in fine la formation la plus appropriée.