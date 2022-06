Parcoursup : en Corse 91% des élèves de terminales ont reçu une réponse favorable

Très bientôt , les jeunes corses, s’ils ne le sont pas déjà, seront fixés sur leur poursuite d’études après le bac .

Depuis le 2 juin, date qui marquait le début de la seconde étape de sélection de Parcoursup , 91% des 3126 Corses ayant formulé au moins un vœu pour leur poursuite d’études ont reçu une réponse favorable à au moins une formation qu’ils avaient choisie. « Ce sont des chiffres très intéressants, au moins on a des élèves qui savent déjà qu’ils ont une voie pour la poursuite de leurs études », explique André Paccou , chef du service académique d’information et d’orientation au rectorat de Corse qui précise que « ce chiffre bouge tous les jours, en même temps que les listes d’attente ».

Sur ces 3126 Corses qui ont exprimé des vœux sur la plateforme, 2500 sont des lycéens en terminale et les autres des personnes en réorientation ou des adultes en reprise d’études puisque Parcoursup n’impose pas de limites d’âge.



À partir du 23 juin, ceux qui sont en liste d’attente ou les 9% n’ayant pas reçu de réponse favorable pourront s’inscrire dans la phase complémentaire qui permet de candidater jusqu’au 16 septembre dans des formations ayant des places restantes.

À la rentrée, une commission académique d’accès à l’enseignement supérieur se réunira pour venir en aide aux personnes n’ayant pas eu de formation. « Avec ce système, cela permet que 100% des candidats de terminale aient une proposition pour la poursuite de leurs études. C’est pour cela que je conseille vivement aux personnes n’ayant pas de proposition de s’inscrire à la phase complémentaire. La procédure est loin d’être finie pour eux, il faut s’accrocher », détaille André Paccou .



Quelle poursuite d’études pour les bacheliers corses ?

Si la plupart restent en Corse, chaque année, un tiers des élèves de terminale de l’île demande une formation sur le continent. Habituellement, ce sont Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Montpellier , Lyon et Paris qui sont privilégiés par les étudiants qui partiront. Souvent, ils ont besoin de partir pour effectuer des formations qui n’existent pas en Corse comme les écoles d’architecture, des licences de psychologie, de sociologie, des spécialités de BTS ou de Bachelor . Autre catégorie très demandée : les IFSI , soit les formations pour devenir infirmier. Même en Corse, les deux lieux d’enseignements situés à Bastia et Ajaccio sont très sollicités. « On a 900 candidats pour 44 places à Bastia et 900 pour 45 places dans le Sud », détaille André Paccou .

La licence de droit attire aussi et notamment des étudiants venus du continent tout comme la licence de Sport « Staps », le parcours santé, la licence science de la vie, la médecine ou le bachelor technique de commercialisation. En revanche, depuis quelques années comme au niveau national, les prépas n’ont plus la cote.

L’apprentissage prend le relais Parcoursup propose depuis cette a nnée 18 formations e n apprentissage sur la Corse dans différents secteurs : le tertiaire, l’industriel, le travail social et l’agriculture. P armi les formations dispensée s en alternance, un diplôme d’ État d’éducateur spécialisé, une d’assistante sociale, un d’éducateur de jeunes enfants, mais aussi un diplôme de cadre possible dans un BTS management commercial opérationnel qui se trouve désormais à Ajaccio en plus de Bastia. Il est également possible de se former à Bastia, au métier de préparateur technicien en pharmacie. « On intègre de plus en plus de formations en apprentissage pour des secteurs porteurs d’insertion professionnelle », explique André Paccou . D’ailleurs, dans les prochains mois, de nouvelles formations en apprentissage devraient être ajoutées à Parcoursup .