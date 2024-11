Pape François à Ajaccio : l’offre de logement se fait rare et les prix s’envolent

« Désolé, nous sommes complets ! » Cette phrase, Dominique et Charlène, un couple de jeunes bastiais, l’entendent depuis maintenant plus de deux semaines en essayant de trouver une chambre pour leur escapade à Ajaccio, pour la nuit du 14 au 15 décembre. « Dès que nous avons su que le pape François venait en Corse et à Ajaccio, nous avons immédiatement essayé de réserver un logement, mais visiblement, nous n’étions pas les seuls à avoir la même idée. Nous avons contacté tous les hôtels de la région ajaccienne, sans succès. Nous sommes sur liste d’attente, mais nous avons préféré nous tourner vers d’autres solutions. » Une situation qui perdure depuis plusieurs semaines déjà.



« Les hôtels qui ont décidé de rouvrir sont déjà complets »

Jean-Baptiste Pieri, secrétaire général des Hôteliers du Golfe, le confirme : « Tous les hôtels d’Ajaccio sont complets depuis plusieurs jours, même ceux qui ont décidé de rouvrir la semaine dernière, notamment sur la route des Sanguinaires. Il y a eu quelques établissements qui ont eu des soucis de personnel et qui vont ouvrir sans proposer de restauration. Chacun a dû s’organiser au plus vite pour accueillir cet afflux massif. »



Les autres solutions sont avant tout les plateformes de locations saisonnières telles que Airbnb, Booking.com, mais également les annonces directes entre particuliers par le biais de Facebook Marketplace ou du Bon Coin, qui fleurissent actuellement sur les réseaux sociaux. Selon les derniers chiffres recensés par l’Observatoire de l’OIT du Pays d’Ajaccien, 2 800 hébergements entre particuliers étaient disponibles en décembre 2023. Un chiffre qui va certainement augmenter avec des logements remis sur le marché pour le week-end du 14 et 15 décembre, notamment des chambres chez des particuliers, comme chez Charlène, une jeune Ajaccienne : « Je loue un T3 dans le centre d’Ajaccio avec mon fils. Comme il sera chez son père ce week-end-là, j’ai décidé de louer une chambre pour deux nuits. J’ai de suite trouvé quelqu’un d’intéressé quelques heures après avoir posté mon annonce. Cela me permettra de payer quelques factures ou des cadeaux en ce mois de décembre ! »



Des nuitées jusqu’à 922 € dans l’hypercentre d’Ajaccio

Sur la plateforme Airbnb, sur les 2 800 hébergements disponibles en décembre, il restait ce jeudi seulement 28 logements, dont trois dans l’hypercentre, avec des tarifs allant de 210 € pour un T2 à 922 € pour un T3. Des prix multipliés par 10 dans certains cas ! « C’est la loi de l’offre et de la demande. Quand je suis parti voir les Jeux Olympiques à Paris cet été, j’ai payé trois nuits dans un logement locatif de courte durée pour plus de 2 000 €. Alors, oui, j’ai augmenté mes tarifs, et je trouve cela normal. Cela fait plus de trois semaines qu’on sait qu’il va y avoir 100 000 personnes dans les rues d’Ajaccio. J’ai proposé mon T2 à 380 € la nuit et j’ai trouvé preneur. Je comprends que cela puisse choquer, mais c’est partout pareil lors d’événements exceptionnels. »



Une demande massive qui a poussé nombre d’établissements hôteliers à ouvrir leurs portes bien au-delà de l’hypercentre d’Ajaccio, notamment sur la Rive Sud et jusqu’aux villages de l’intérieur. Avec plus de 100 000 visiteurs attendus, la course effrénée aux logements ne fait que commencer pour beaucoup de fidèles.