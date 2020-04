Pandémie : En 2006, la prophétie de Didier Raoult

En 2006, un professeur était l’invité de Marie Drucker, présentatrice du journal télévisé sur FR3. Le sujet concernait la grippe aviaire. Le professeur mettait en avant les risques des maladies respiratoires et les insuffisances pour traiter ces épisodes.

En fin d’interview, il faisait même part de son impression – comme une prophétie – d’un risque à venir de pandémie.

Ce professeur n'était autre que Didier Raoult, le professeur marseillais qui est actuellement sur le devant de la scène à propos de ses traitements à l’hydroxychloroquine.

Il est, mais tout le monde le sait à présent, directeur de l’IHU Méditerranée Infection, professeur de médecine, infectiologue et microbiologiste.

Dans son propos on retrouve ces mêmes terme dans le vocabulaire d'aujourd'hui.