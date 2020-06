PCF : cérémonie à Ajaccio en hommage à André Giusti et Jules Mondoloni

C'est là que, sous l’occupation de la Corse par l'armée fasciste italienne, se trouvait la Brasserie nouvelle où devait se tenir une importante réunion clandestine du Front national. Et c’est là qu’André Giusti et Jules Mondoloni sont tombés les armes à la main face à l'occupant fasciste, le 17 juin 1943.

Chaque année depuis le 17 juin 1944, les communistes corses célèbrent l’héroïsme de leurs camarades qui, ouvrant le feu et sacrifiant leur vie, ont permis de sauver celles des autres militants du Front national, présents à cette réunion.





Cette année, tenant compte des circonstances sanitaires particulières et de l'absence de cérémonie officielle, les communistes tiennent, malgré tout, à rappeler cette action patriotique hautement symbolique : malgré la répression féroce qui a suivi, cet affrontement sanglant a eu une importance considérable dans la population ; elle a renforcé l'autorité du Front national, et joué un grand rôle dans la préparation de l'insurrection populaire qui devait faire d'Ajaccio, dès le 9 septembre 1943, la première ville de France libérée. Nos camarades auront payé le prix du sang pour cette cause sacrée.

Dépôt de gerbe et allocution marqueront cette cérémonie du souvenir qui respectera les consignes sanitaires en vigueur.