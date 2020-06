Où partiront les Corses en vacances cet été ?

Laura : Je n'avais pas prévu de partir. Mais plusieurs personnes devaient venir voir mon bébé et tout le monde a annulé pour le moment.



Cristina : Nous avions prévu de partir une semaine en juillet aux 5 terres, nous avons annulé. Je devais aussi partir chez mes parents en Italie ( entre Rome et naples) 2 semaines en août, c'est annulé aussi. Pour l'instant nous resterons en Corse. Nous ne sommes pas encore fixées, un projet de location villa est en cours en ici ou Rhône-Alpes.



Marie-Thérèse : J’avais prévu de partir en Italie cette année. Faire un petit circuit pour découvrir la beauté des villes, la douceur de la dolce vita mais cette année, je pense que je ne partirais pas loin de ma Corse. D’une part, j’ai peur du virus pour moi et mes enfants, j’ai aussi peur que tout soit annulé au dernier moment à cause d’une recrudescence de la maladie. Et surtout je voudrais cette année, pour aider l’économie corse rester sur place. Il faudra un maximum consommer chez nous pour faire vivre les commerçants, les restaurateurs, le tourisme local qui est en danger. Notre île est tellement belle, il y a tant de choses à revoir. Même si je suis Corse, souvent je me dis devant certains paysage « Mon Dieu, que c’est beau ! » et bien cette année, j’inonderai mes yeux de notre magnifique île.

Patricia : Il était prévu que je parte. Mais je ne sais pas si je vais maintenir.



Franck : J'avais prévu un voyage en Grèce avec ma fille... Mais on a annulé au bon moment. Je pense rester en Corse...et aller dans le Sud.