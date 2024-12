"On dirait des trisomiques" : polémique autour d’un commentaire attribué à François Filoni, le maire d’Ajaccio exige des excuses publiques

Tout est parti d’une publication Facebook partagée par "Ajaccio le mouvement", montrant des photos du maire Stéphane Sbraggia et de son premier adjoint, Alexandre Farina, lors d’une visite récente au marché de Noël de la ville. Parmi les commentaires sous ce post, un message publié depuis le compte de François Filoni, délégué territorial du Rassemblement National en Corse, a particulièrement attiré l’attention :

.

"On dirait des trisomiques"



Face à ces propos, Stéphane Sbraggia n’a pas tardé à réagir publiquement. Dans une publication sur ses réseaux sociaux, il a dénoncé des propos qu’il juge "méprisants et inqualifiables". Le maire a rappelé les principes de respect et de tolérance dans le débat public, tout en fustigeant "le caractère fluctuant des convictions politiques" de François Filoni.

Mais au-delà de l’attaque personnelle, Stéphane Sbraggia a exprimé son indignation face à ce qu’il perçoit comme une insulte envers les personnes atteintes de trisomie et leurs proches. "Ce soir, c’est à eux que je pense. En leur nom, j’exige des excuses publiques", a-t-il conclu.