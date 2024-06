Olivier Pantaloni quitte l’AC Ajaccio

C’est une nouvelle à laquelle les supporters ajacciens ne s’attendaient probablement pas à un peu plus de deux semaines de la reprise de l’entraînement : Olivier Pantaloni n’est plus l’entraîneur de l’AC Ajaccio. Le club l’a annoncé officiellement ce vendredi, tandis que certains de nos confrères faisaient état ces dernières heures avec insistance d’un départ probable du technicien acéiste.



Après treize saisons passées à la tête de l’équipe première, dont dix consécutives, Olivier Pantaloni a permis à l’ACA d’écrire certaines des plus belles pages de son histoire, notamment avec deux accessions en Ligue 1, en 2011 et en 2022. Un modèle de stabilité dans un monde où certains clubs professionnels n’hésitent pas à changer d’entraîneurs comme de mouchoirs.



L’homme originaire de Bastelica, qui a également porté les couleurs acéistes en tant que joueur dans les années 1990, aura également réussi de nombreuses missions maintien, aussi bien dans l’élite du football français qu’en Ligue 2, en composant la majeure partie du temps avec des moyens limités. Lors de la saison écoulée en L2, il avait terminé 15e avec une seconde partie d’exercice beaucoup plus compliquée que la première, tandis que le club pouvait nourrir l’ambition de jouer les premiers rôles en championnat.



Alors qu’il lui restait une dernière année de contrat à honorer, Olivier Pantaloni a donc choisi de s’envoler vers d’autres cieux et un nouveau challenge. Certaines rumeurs persistantes l’enverraient en Bretagne, du côté du FC Lorient, fraichement relégué de Ligue 1. Il pourrait y retrouver un autre Corse, Yannick Cahuzac, qui a intégré le staff des Merlus en janvier dernier.



Pour l’heure, aucune confirmation n’est intervenue à ce sujet. Pour les acéistes, en revanche, il y a urgence à trouver rapidement un remplaçant, avec des joueurs convoqués le 8 juillet pour refouler la pelouse de Timizzolu et entamer la traditionnelle phase de préparation d’avant-saison, tandis que le championnat de Ligue 2 redémarrera le 17 août prochain, avec la venue au stade Michel-Moretti du FC Rodez.