Olivier Battistini (Reconquête!) appelle à voter pour Valérie Bozzi au second tour des législatives

Le second tour de cette élection offre le choix de se porter soit sur le candidat du PNC, le docteur Paul-André Colombani, soit sur la candidate de droite Valérie Bozzi. Je ne suis certes pas propriétaire des voix qui sont celles du peuple des citoyens et, de plus, les personnes qui m’ont soutenu viennent d’horizons politiques fort variés. Chacun agira, en conséquence, selon ce qu’il estime juste. Cependant, j’observe avec inquiétude la volonté grandissante des élus régionalistes de nous emmener dans une voie qui ne manquera pas de s’achever par un référendum d’autodétermination dans vingt ans. Je constate également que ces mêmes régionalistes soutiennent l’immigration de masse, le wokisme, et sont finalement semblables aux personnes qui sont aujourd’hui à la tête d’un État qu’ils prétendent pourtant combattre. Je ne peux que m’opposer à une telle démarche. Ainsi, en mon âme et conscience, fidèle à ma volonté qu’advienne l’union des droites en Corse dans toute leur diversité, j’appelle à voter et je voterai pour Valérie Bozzi, la candidate divers-droite.