Olivier Battistini : « Napoléon et Alexandre, la même conception d’un pouvoir partagé avec un peuple en armes »

- Vous faites le parallèle entre ces deux grands généraux, deux génies militaires, deux empereurs hors-normes. Qu’est-ce qui les rapproche ?

- À Austerlitz, Napoléon se révèle comme un dieu de la guerre. On a essayé de faire une typologie des batailles d’Alexandre, de penser des modèles pour comprendre les harmonies entre les systèmes de manœuvre – « sur les derrières » et « sur position centrale » – et les systèmes de bataille – « avec attaque tournante » et « sur position centrale ». Idem pour Napoléon, pour comprendre le mouvement tournant destiné à couper les Autrichiens de leur base en marchant sur le Rhin, la diversion avec Lannes et Murat pour masquer le véritable mouvement de la Grande Armée et l’abandon des hauteurs de Pratzen. Et surtout les marches et contremarches pour une vision d’ensemble… La bataille d’Austerlitz ne peut servir de modèle ou entrer dans une typologie tant elle est complexe. Difficile, en effet, de séparer manœuvre et bataille, tactique et grande tactique – le mot « stratégie » viendra plus tard. Une seule constante dans les batailles napoléoniennes et celles d’Alexandre : la surprise ! Napoléon et Alexandre étaient toujours là où l’ennemi ne les attendait pas. En cela, ils se ressemblent. Quant à la recherche de la position centrale, tant pour la manœuvre que pour la bataille, c’est une opération qui peut permettre à une armée plus faible en nombre de s’insérer en son milieu et de se retourner contre les forces les plus faibles… On pense à la bataille de Gaugamèles contre les Perses à l’armée innombrable. Napoléon est chef de guerre. Un maître. Comme Alexandre.



- Au-delà de l’art de la guerre, qu’ont-ils d’autre en commun ?

- Ils se rapprochent également par la maîtrise de la parole. Et l’art du politique. Par la même conception d’un pouvoir partagé avec un peuple en armes. Napoléon est un mélancolique. Comme Alexandre. Les grandes natures sont en proie à la mélancolie. La mélancolie ou la lucidité, ce qui revient au-même, comme le souligne Sylvain Tesson à propos de Jean Raspail. La mélancolie, chez Napoléon – comme cela a été les cas pour Alexandre le Grand –, est imagination inspirée, désir d’infini. Jeune lieutenant d’artillerie, à 17 ans, submergé par un sentiment de l’échec, il ne veut pas trahir ses rêves de grandeur : « Toujours seul au milieu des hommes, je rentre pour rêver avec moi-même et me livrer à toute la vivacité de ma mélancolie. De quel côté est-elle tournée aujourd’hui ? Du côté de la mort. Quelle fureur me porte donc à vouloir me détruire ? Que faire dans ce monde ? Puisque je dois mourir, ne vaut-il pas autant se tuer ? ». L’idée de sa mort, il y pense à la manière d’un artiste. Pour une gloire immortelle. Un kléos : « La balle, qui me tuera, portera mon nom ».



- Qu’est-ce qui les différencie ?

- Sans doute le rapport aux vaincus et comment les traiter. Alexandre a associé les vaincus aux vainqueurs, sous la loi grecque. Napoléon, par le « système continental », selon l’expression du comte de Ségur, « avait déclaré une guerre à mort aux Anglais. […] Il ne pouvait réussir que par un accord unanime : on ne devait l’espérer que d’une domination universelle ». La France « ne pouvait plus avoir d’amis, ni de rivaux, mais seulement des sujets ; car les uns eussent été faux, et les autres implacables : il fallait donc que tous lui fussent soumis, ou elle à tous ». À Sainte-Hélène, en 1816, il écrit : « Ce que j’aime chez Alexandre le Grand, ce n’est pas ses campagnes victorieuses, que l’esprit de l’homme ne peut pas épeler, mais les moyens politiques dont il s’est servi pour parvenir à laisser à trente-trois ans un empire bien fondé et efficace, dans lequel il réussit à être aimé des peuples vaincus ». Et surtout, Alexandre, lui, n’a jamais été vaincu…



- Votre conférence s’intitulait « Penser l’Empire, penser la guerre ». Peut-on dire qu’ils avaient le même projet d’hégémonie ?

- En Égypte, Bonaparte, fasciné par Alexandre, est sur les traces du conquérant : « Il faut aller en Orient, dit Napoléon à Bourrienne, toutes les gloires viennent de là ». Il veut créer, depuis l’Égypte, un florissant Empire d’Orient qui « par sa main droite, s’appuierait aux Indes et par sa gauche, à l’Europe ». « Sans vous autres Anglais, » aurait murmuré Napoléon en montant sur le Bellérophon, « j’aurais été Empereur d’Orient »… Mais son rêve se brise devant les remparts de Saint-Jean-d’Acre. À un groupe de généraux, la veille d’Austerlitz, il dit : « Si je m’étais emparé d’Acre, je prenais le turban, je faisais mon bataillon sacré ! C’est par des Arabes, des Grecs, des Arméniens que j’eusse achevé la guerre contre les Turcs. Au lieu d’une bataille en Moravie, je gagnais une bataille d’Issos, je me faisais proclamer empereur d’Orient et je revenais à Paris par Constantinople ! ».