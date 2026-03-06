Ogliastro met l’olivier à l’honneur avec la 3e édition d’"Evviva u Capicorsu"

L’événement Evviva u Capicorsu revient pour une 3e édition le 30 mai à Ogliastro. Porté par l’Office de tourisme du Cap Corse, il s’inscrit dans une volonté d’organiser des événements thématiques dans l’ensemble des communes du Cap. « Le départ du projet, c'est un concept qu'on lance sur l’ensemble du territoire qui s'appelle l’Emporium du Cap Corse », explique Patrick Saliceti, président de l’Office de tourisme. « On crée des itinéraires patrimoniaux pour découvrir le territoire, de façon à montrer qu’il y a autre chose à voir que les paysages à couper le souffle et le tourisme balnéaire. Le but est de révéler l'épaisseur culturelle du territoire patrimonial et de rediriger aussi les flux touristiques vers d'autres lieux, et révéler toute la culture et le patrimoine. Le programme Evviva s’inscrit là-dedans. »





Afin de célébrer le patrimoine d’Ogliastro, les organisateurs ont choisi la thématique de l’olivier pour leur événement. « L'idée, c'est d'avoir une thématique forte par commune, comme une sorte de signature. Ici on a choisi l’olivier parce qu’il y a un moulin qui peut être visité durant la période estivale avec des pressoirs à huile et à grains. Lors du premier événement qu'on avait organisé à Ogliastro, on avait apporté une exposition sur l'olivier de l’Antiquité à nos jours, ce qui nous a permis de laisser cette exposition qui a été installée dans le moulin. Quelque part, à chaque événement qu'on crée dans la commune, on essaie d'apporter un élément. On choisit les thématiques en lien avec les mairies et les habitants. »





Cette année, les visiteurs pourront découvrir des expositions, notamment un vernissage de l'exposition Mimoria d’oliu Ciò che a Petra mantene de l’artiste photographe Rita Scaglia, avec la projection de vidéos dans le moulin d'Ogliastro, ainsi qu’une balade commentée, des dégustations d’huile d’olive et de glaces à base d’huile d’olive ou encore un moment littéraire avec l’association Musanostra.





Le but, à travers cet événement, est de « renforcer l'attractivité du territoire ». « On est très contents parce qu’on a vraiment un public à la fois de locaux, mais aussi de touristes qui participent à cet événement », précise le président de l’Office de tourisme du Cap Corse. « C’est vraiment aussi une façon de favoriser les rencontres entre les visiteurs et la population locale qui célèbre un petit peu son patrimoine. » Un avis partagé par Jean-Toussaint Morganti, maire d'Ogliastro et vice-président de la communauté de communes du Cap Corse, délégué au tourisme. « Nous préférons le faire soit en automne, soit au printemps parce que la ruralité a besoin d'activités hors saison », souligne-t-il. « C'est important parce que les gens des villages à côté viennent et découvrent des villages qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, lors du dernier événement, on a eu 300 personnes alors que nous ne sommes que 80 habitants. »



Deux autres événements Evviva sont d’ores et déjà prévus. Le premier aura lieu à Barrettali le 11 août sur le thème du cèdre et de la musique. « Et la prochaine création d'événement pour une autre commune, parce qu'on essaie de faire un maximum de communes, sera à Canari sur le tissu le 12 septembre », conclut Patrick Saliceti.

