Octobre rose à Porto-Vecchio : plusieurs rendez-vous, malgré le contexte

Rendez-vous les dimanches 11, 18 et 25 octobre de 9h30 à 12h à l’Église St Jean-Baptiste pour la vente de roses, de t-shirts, de masques et de bandeaux aux couleurs de l’opération.





Concours photo sur les réseaux sociaux #PortivechjuInRosula

Afin également de sensibiliser le plus grand nombre à cette campagne de sensibilisation, un concours photo est lancé sur les réseaux sociaux. Pour y participer, il suffit de publier une photo sur instagram (en apparaissant aux côtés d’un élément ou un objet aux couleurs d’Octobre Rose) et d’utiliser le hastag #PortivechjuInRosula L’ensemble des participations seront ainsi relayés sur les réseaux de la Ville.