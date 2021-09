Octobre Rose à Bastia : sensibiliser au maximum pour rattraper le retard de 2020

🎗 Octobre Rose 2021

« A Bastiaccia » fait son retour ce dimanche 3 octobre à partir de 9h30 sur la Place Saint-Nicolas !



Grande marche de 4km, stands, concert des Pignotti… Retrouvez le programme de cette journée dédiée à la prévention contre le cancer du sein ⤵️ pic.twitter.com/6LqWPR7Osc

Après avoir été annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, la marche rose dans les rues de Bastia fait son grand retour. Elle partira à 10h30 de la place Saint-Nicolas dimanche 3 octobre. Les inscriptions, s’élevant à 10 euros par participant, pourront être faites sur place le matin même ou en amont sur le site de Krono Corsica . La totalité des inscriptions seront reversées à l’association la Marie-Do et à la Ligue contre le cancer.Tout au long de la journée, la place Saint-Nicolas accueillera une installation composée de stands d’informations, d’une animation musicale faite par le groupe "I Pignotti" et la radio NRJ Corse et d’une tombola avec de nombreux lots à gagner. Ouverture des portes dès 9h30 et pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.