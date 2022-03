Obsèques d'Yvan Colonna : journée Isula morta ?

Le Sindicatu di i Travagliadori Corsi (STC) appelle également à la mobilisation. Dans un communiqué, il « appelle l’ensemble de ses adhérents, militants, sympathisants à se mobiliser et à participer à toutes les initiatives populaires, demain vendredi 25 mars après-midi au moment des obsèques d’Yvan à Carghjese ».



Les cheminots du même syndicat ont fait savoir qu’ils « suspendent toutes leurs activités et s’associent à la douleur de sa famille et de ses proches dans le plus grand recueillement ». Par cette action, ils entendent « rendre hommage à Yvan Colonna le jour même de ses funérailles ». Ils considèrent que le militant nationaliste a été « la victime d’une vengeance d’État en dehors de toute règle de droit et se tiennent prêt à répondre à toute mobilisation à venir du Peuple Corse pour la justice et la reconnaissance de ses droits », ajoutent-ils.