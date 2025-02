"Obscura machine" à Bastia : une chambre noire qui met en lumière les habitants d’un quartier

Ce projet est né voilà 5 ans dans les têtes de Romain Cavallin et Matthieu Cauchy.

Romain Cavallin, 31 ans est photographe documentaire, diplômé de l’ESA Le 75, une des 16 Écoles Supérieures des Arts belges à être subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Matthieu Cauchy, son ainé d’un an, est lui aussi photographe documentaire et lui aussi diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art, le 75. « Ce projet que nous avons imaginé est produit le Centre d’art Diaphane, un pôle photographique des Hauts-de-France » explique Matthieu. « Sollicités par le CMP, nous sommes venus une première fois à Bastia en octobre dernier, dans le cadre son projet avec le contrat de ville de Bastia » ajoute Romain.





« Marcel Fortini, le directeur de notre centre, est en relation avec Diaphane et avait rencontré Romain et Matthieu lors du Festival des Photaumnales de Clermont » commente Valérie Rouyer du CMP.

Le but de l’opération est de prendre des photos d’habitants dans leur quartier. Le fourgon est équipé d’un système de prise de vue, encastré dans la porte arrière, et d’un laboratoire argentique traditionnel Noir et Blanc/ Couleur. Le ou les sujets sont placés à quelques mètres des portes arrières du véhicule où Matthieu vérifie la luminosité, enlève le cache de l’objectif et vous fait tenir la pose, sans bouger, durant 2 fois 3 secondes. A l’intérieur, dans le noir, Romain gère la netteté et enclenche la prise de vue. Le sujet suit alors la progression du développement sur papier photo. Du noir et blanc, en 2 bains, la photo prend de la couleur.





En quelques minutes, deux photos sont ainsi tirées. Une est destinée à leur archive, la seconde est donné gratuitement à la personne photographiée. « Tous nos produits sont recyclés dans notre camion. Il n’y a aucune pollution, aucun rejet » précise bien Romain qui à l’aide d’un entonnoir recueille les liquides des différents bains. Le camion est aussi autoalimenté par des panneaux solaires.





Outre l’aspect matériel, la photo, la séance est prétexte à la rencontre, à l’échange entre les publics divers. « Souvent les gens sont dans le même quartier mais ne se connaissent pas, ne discutent pas entre eux » explique Matthieu. « On crée du lien par l’intermédiaire de la photographie. On offre un vrai espace de médiation et de création avec les habitants ».





Après une centaine de photos prises de la sorte en octobre, à l’Appuntu, place Papi, Place Vincetti, au Vieux-Port, nos deux artistes se promènent tout au long de cette dernière semaine de février dans les quartiers de Bastia : Square Nelson Mandela, Boulodrome de Lupino, St Antoine, Cité des arbousiers….





Toutes ces photos seront présentées en juin, lors d’une restitution, un album photo sera remis à la ville et les clichés aux archives du CMP.

Si vous voyez le camion passer… souriez !