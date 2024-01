« Núria » : Un conte fantastique et musical de Stéphane Michaka

Stéphane Michaka est romancier et dramaturge. Après des études de Lettres à l’Université de Cambridge, il enseigne le français en Afrique du Sud. De retour en France, il travaille comme script-editor pour la télévision et écrit ses premiers textes pour la scène. Ses pièces « Le cinquième archet » (2007) et « La fille de Carnegie » (lauréate du concours Beaumarchais/France Culture en 2005) sont publiées par l’Avant-Scène Théâtre. Il est l’auteur de plusieurs pièces jeunesse dont « Les enfants du docteur Mistletoe » (Éditions Espaces 34, 2010) et a écrit plusieurs fictions radiophoniques pour France Culture, dont une adaptation remarquée du « Château de Kafka » diffusée en 2010. C’est sur une suggestion de François Guérif, qu’il adapte sa pièce « La Fille de Carnegie » et en tire un roman (Rivages/Noir). Son livre sera sélectionné pour plusieurs prix littéraires : Prix du Polar SNCF, Prix BibliObs du roman noir, Grand prix des lectrices de Elle, Grand Prix du roman noir au festival de Beaune, Prix Senghor du premier roman francophone,



Grand Prix de littérature policière…



Stéphane Michaka est également traducteur : Pour toujours... jusqu’à demain de Sarah Dessen chez Pocket Jeunesse, Je suis le dernier Juif debout de Michael Simon chez Rivages/Noir. Il reçoit le prix Révélation 2012 pour Ciseaux dans le cadre des Prix Les Lauriers Verts de La Forêt des Livres. En 2014, il signe les adaptations de trois concerts fictions mis en musique par l'Orchestre National de France et diffusés sur France Culture: Dracula, Au coeur des ténèbres et Alice & Merveilles. En 2015 il publie Cité 19, son quatrième roman, puis La mémoire des couleurs en 2018 chez Pocket Jeunesse. En 2019, « Núria », fiction imaginée et écrite pour le festival Sorru in Musica, voit le jour, mise en musique par le compositeur Didier Benetti, et jouée pour la première fois en juillet de la même année à Vico.

Ce monologue, porté par une jeune femme en quête de sens, en vient à nous questionner sur notre propre intimité. Sous le soleil d'un paysage méditerranéen évoquant aussi bien la Corse que l'Espagne, Núria, endeuillée, découvrira la raison de sa présence dans cet étrange village, mais pourra-t-elle seulement en sortir...?

Sous la direction de Fabienne Crastes ce livre est éditée en version trilingue avec une traduction en corse signée Ghjacumu Thiers et en catalan par Ricard Ripoll.