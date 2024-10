Nuage de poussières en Corse : aucune alerte pollution malgré des niveaux élevés

Depuis ce lundi 14 octobre, des poussières désertiques en provenance du Sahara ont envahi le ciel corse, entraînant une hausse des particules fines dans l’air. Un phénomène qui concerne particulièrement la région d’Ajaccio, où les concentrations de particules ont atteint des niveaux élevés. Toutefois, selon Qualit'air Corse, l'observatoire agréé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire pour la surveillance de la qualité de l'air sur l'ile, les seuils réglementaires de qualité de l’air ne devraient pas être dépassés aujourd’hui. La situation est donc sous contrôle.

« Les seuils réglementaires pour la qualité de l'air devraient être respectés pour la journée d'aujourd'hui. D'après les prévisions, la situation devrait s'améliorer progressivement dans la nuit de mardi à mercredi. » indique l'institut dans une publication Facebbok. Une évolution qui devrait rassurer les habitants inquiets de la brume poussiéreuse qui enveloppe actuellement la région.



Malgré tout, les autorités recommandent aux personnes les plus sensibles – notamment celles souffrant de problèmes respiratoires ou cardiaques, ainsi que les enfants et les personnes âgées – de limiter les efforts physiques en extérieur pendant les heures où les niveaux de particules sont les plus élevés. « Nous recommandons aux personnes sensibles d'éviter les efforts physiques pendant ces quelques heures », rappelle le communiqué.



Nuancer la perception de ce phénomène.

« Il est important de distinguer la présence visible de poussières dans le ciel et l'exposition réelle aux particules fines dans l'air que nous respirons », précise Qualit'air Corse. En effet, si le ciel peut sembler chargé de poussières, ces dernières se situent souvent dans les couches supérieures de l’atmosphère, ce qui limite leur impact direct sur la qualité de l’air que nous respirons.

La situation devrait donc revenir à la normale dès demain, avec une amélioration progressive prévue dans la nuit.