Nouvel hôpital de Bastia : les contours du projet de reconstruction dévoilés

Le coût du projet n'est autre que celui qui avait initialement été estimé en 2018 pour la réhabilitation du site de Falconaja. Pour autant, pas question d'abandonner certains travaux déjà amorcés ou prévus au sein de l'actuel hôpital. Et pour cause, il doit encore rester opérationnel sur la décennie à venir. Le tout étant d'améliorer l'accueil des patients et du personnel de l'hôpital par des travaux moins conséquents que prévu et des aménagements, sans « engager de fonds perdus ».



« Nous allons exclure des travaux à plusieurs millions d'euros sur Falconaja, à l'instar du projet de réhabilitation des urgences et du Samu. On ne va pas investir ces sommes dans des locaux qu'on va quitter », relate Christophe Arnould.



Dès les semaines à venir, les premiers changements devraient être observés, avec avant tout le déménagement du SAMU vers le rez-de-chaussée du bâtiment administratif actuel. Sa délocalisation permettra de libérer des locaux et de « faire de la place, notamment pour les urgences ». Le directeur général assure qu’un « effet oxygéné » devrait se faire sentir « dès lors que les premiers services, et notamment ceux du bâtiment Braccini, libéreront de la place ». La pédiatrie devrait elle aussi faire l'objet de travaux. Et sur le moyen terme, le déménagement de la cuisine centrale après sa reconstruction devrait également permettre « d'alléger les flux au cœur de l'établissement ».





La deuxième phase devrait quant à elle être amorcée d'ici cinq ans. Elle nécessitera une enveloppe beaucoup plus importante, « qui ne pourra être mobilisée que dans le cadre d'un plan national ».

Quant à connaître la date des premiers coups de pioche du futur hôpital de Labretto, il convient d'attendre...