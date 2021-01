Nourrisson de Calenzana : une autopsie pour connaitre les raisons du décès

Après le décès suspect d'un nourrisson, vendredi, dans un centre hospitalier de Nice où il avait été admis dans la journée de mercredi, une information judiciaire a été ouverte par le procureur de la République de Bastia, L'enquête a été confiée à la Brigade de recherches de la compagnie de Gendarmerie Calvi-Balagne.

Dans la journée du 27 janvier, Samu et pompiers sont intervenus au domicile d'un couple à Calenzana pour un nourrisson dont l'état de santé était jugé sérieux, au point d'ordonner son évacuation immédiate par l'hélicoptère de la Sécurité Civile en direction de Bastia, avant son transfert vers un centre hospitalier de Nice.

Malgré les soins reçu, le nourrisson est décédé ce vendredi 29 janvier.

Dans le même temps, le parquet était informé.

Le procureur de la République de Bastia, Arnaud Viornery a ordonné l'ouverture d'une enquête confiée à la Brigade de Recherches de la Gendarmerie Calvi-Balagne.

Pour l'heure on ignore les raisons du décès du nourrisson.

S'agit-il d'un dramatique accident domestique? D'un acte de malveillance? Ou d'un acte de maltraitance ?

Difficile en l'état d'y répondre.

Il faudra attendre les résultats de l'autopsie, qui devrait être pratiquée ce week-end ou en tout début de semaine prochaine, pour déterminer les causes de cette mort suspecte.