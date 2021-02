Non-respect du couvre-feu : à Ajaccio les contrôles s'intensifient

Il y a du relâchement dans l'air : "durant la journée du 14 février, il a été constaté une affluence importante de véhicules aux alentours de 18 heures à proximité des Iles Sanguinaires et particulièrement du site de la Parata" annonce ce lundi 15 la préfecture de Corse qui envoie aux Ajacciens un message clair : pas de relâchement possible quant au respect des règles du couvre-feu entre 18h et 6h du matin.

Et promet de sévir : "​Afin de s’assurer de l’application du couvre-feu à 18h les contrôles seront renforcés dès aujourd’hui. Tout déplacement sans attestation dérogatoire valable après 18h est verbalisable. Pour rappel, le fait d'effectuer plus de 3 déplacements interdits sur une période d'un mois constitue un délit et est punissable d'une peine de prison de 6 mois et d'une amende de 3 750 €. ".



Les autorités rappellent que les chiffres montrent une dégradation de la situation sanitaire est toujours fragile en Corse et que le couvre-feu est une mesure nécessaire au maintien de la situation épidémique dans un contexte de croissance des variants du Covid-19. Les contrôles de police et de gendarmerie seront donc renforcés afin de lutter contre les déplacements non dérogatoires pendant le couvre-feu "malgré la période des vacances scolaires et des beaux jours qui s’ouvre" on ne doit pas baisser la garde.