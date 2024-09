Nomination de Michel Barnier à Matignon : Le NFP de Corse appelle à manifester ce samedi 7 septembre

Alors que Michel Barnier, membre des Républicains, a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron, le Nouveau Front Populaire de Corse a tenu une conférence de presse ce 5 septembre à Ajaccio, appelant à manifester ce samedi devant la Préfecture de Corse.



Lors de cette conférence, les représentants du NFP ont exprimé leur opposition à ce qu'ils qualifient de "coup de force" d'Emmanuel Macron et de "refus de nommer Lucie Castets à la tête du gouvernement". Sans encore savoir que Michel Barnier serait désigné Premier ministre dans les heures suivantes, ils se montraient déjà particulièrement critiques à l’égard du Chef de l'Etat, « Nous répondons à un appel national pour organiser un rassemblement le 7 septembre à Ajaccio, devant la Préfecture, contre le coup de force d’Emmanuel Macron. Il est intolérable que Lucie Castets n’ait pas été choisie. La Corse a besoin d’un gouvernement du NFP. Nous subissons les plus bas salaires, une spéculation immobilière galopante et un manque criant de lits d’hôpitaux. Il est essentiel que cette manifestation soit massive pour dénoncer ce déni de démocratie. » martèle Pierre Biancamaria (LFI).



Un appel unanime

La mobilisation, déjà envisagée avant la nomination du nouveau Premier ministrer, s’est renforcée après son officialisation. « La nomination de Michel Barnier ne fait que renforcer notre détermination à nous rassembler ce samedi. Emmanuel Macron refuse de nommer un représentant du NFP, bien que ce dernier soit arrivé en tête aux législatives. Cela montre bien la connivence entre la majorité présidentielle, la droite et le RN. Ce gouvernement, dirigé par Barnier, incarne la continuité d'une politique libérale qui ne répondra pas aux aspirations populaires, que ce soit sur la hausse du SMIC ou la réforme des retraites. » a réagi Francis Peretti (Manca/Ensemble), également membre du NFP Corse.



Plusieurs organisations, dont LFI, PCF Corse du Sud, Ecologie, Inseme/A Manca/Ensemble!, Générations et Ghjuventu di a Manca, appellent ainsi l'ensemble de leurs sympathisants à se mobiliser massivement ce samedi 7 septembre à 10 heures, devant la Préfecture de Région d’Ajaccio.