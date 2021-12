Noël : journée marathon pour les prêtres corses

« Je célèbre cinq messes aujourd’hui », précise le Père Jean-Marie Prescelti. Le code canonique est pourtant clair, pas plus de trois messes par jour. « Quand on est seul pour 14 paroisses on ne peut pas faire autrement », commente le prêtre.

Dans le sud, le Père Louis El Rahi se prépare à célébrer trois messes dans la région de la Gravona. « Ah oui c’est un rythme effréné aujourd’hui ! », lance-t-il. Une journée au pas de course expliquée, selon lui, par deux raisons : « le manque de prêtres et une nuit spéciale où nous essayons de faire en sorte que tout le monde puisse la célébrer ».



Comme lui, ils sont un peu plus d’une soixantaine en Corse à diriger les offices religieux au quotidien. Un nombre qui n’a pas énormément varié selon le Vicaire général du Diocèse de Corse, le Père Jean-Yves Coeroli : « on ne peut pas dire qu’il y a moins de prêtres qu’il y a 15 ou 20 ans en arrière. Si nous en avions plus ce serait mieux mais nous n’avons pas non plus le couteau sous la gorge ». Lui aussi en célèbre plusieurs ce soir. Lui aussi a sillonné la Corse en tant que curé. « C’est comme ça à chaque célébration, à Noël comme à Pâques, les religieux courent partout. Passé ces périodes, c’est beaucoup plus calme », raconte-t-il. Surtout dans le rural où les kilomètres s’enchaînent pour pouvoir répondre aux besoins de chaque paroisse.