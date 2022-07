Nocturne de Saint-Cyprien : le cadet Hippolyte Lacroix le plus rapide

GAP le Dimanche 24 Juillet 2022 à 11:01

Samedi soir le CO Lecci-Trinité organisait la huitième édition de la nocturne de Saint-Cyprien qui a connu un beau succès de fréquentation au bord de la grande bleue. Les plus jeunes ont donné le coup d'envoi de cette soirée avec des épreuves qui leurs étaient réservées, mais le moment le plus attendu était constitué par la course des plus grands qui se disputait sur une boucle de 2,1 kilomètres à effectuer à trois reprises.