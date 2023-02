Neige : la Corse placée en vigilance jaune ce mercredi

La Corse a été placée par Météo France en vigilance jaune à la neige et au verglas pour la journée de ce mercredi 8 février. En Corse du Sud l'alerte court à partir de 11 heures jusyq'à 20 heures en raison d'une perturbation accompagnée des précipitations qui gagnent ce mercredi matin l'ile par l'est.



Dans le sud, la limite pluie-neige se situe vers 300/400 m. Les cumuls attendus à 400/500m sont de 5 cm environ, entre 500 à 1000m de 5 à 15 cm. Les secteurs de l’Alta-Rocca et du Haut-Taravo seront plus particulièrement exposés. Ces chutes de neige faiblissent en fin de journée.





En Haute Corse

C'est par contre à partir de ce mercredi soir que la Haute-Corse sera placée en vigilance neige verglas jusqu'à jeudi matin. Dans la nuit de mercredi à jeudi des précipitations peuvent s’étendre à l'ensemble du département. La limite pluie-neige est basse vers 200/300m. Un

blanchiment est possible jusqu’à la côte, les cumuls attendus à 200/400m sont de 5 à 8 cm, au-dessus jusqu’à 10/15 cm.

Ces chutes de neige devraient faiblir en fin de matinée.