Nazione demande la constitution d'un "corps électoral corse légitime"

Un a

ppel à une n

ouvelle s

tratégie

Suite aux résultats du premier tour des législatives et à trois jours du second, le mouvement indépendantiste Nazione a tenu une conférence de presse ce jeudi 4 juillet à Bastia pour réclamer la refonte des listes électorales et la constitution d'un "corps électoral corse légitime". Cette demande intervient après que sur l'ile trois candidats du Rassemblement National se soient qualifiés pour le second tour, une situation que les indépendantistes considèrent comme une menace pour l'identité corse. "Il est impératif d'endiguer cette expression anti-corse sur notre propre terre," a déclaré Petru Antone Tomasi, porte-parole du parti. "Ceci ne pourra se faire qu'avec l'aide des autorités internationales."Le mouvement préconise une approche inspirée du modèle de la Nouvelle-Calédonie, insistant sur la nécessité de placer la question nationale corse à un niveau international. "Nous devons déconnecter la question nationale des péripéties électorales françaises et la placer à sa juste échelle," ont-ils affirmé.

Au-delà de la refonte électorale, Nazione appelle à jeter les bases d'une nouvelle stratégie pour le mouvement national. Le parti assume une opposition frontale aux thèses du Rassemblement National, "héritier direct du Front National de Jean-Marie Le Pen", et pointe la faillite de la majorité territoriale autonomiste dans la situation actuelle de la Corse."L’ensemble des Corses doit se mobiliser pour refuser la disparition programmée de leur peuple," a martelé Petru Antone Tomasi "Ce sursaut ne doit pas reposer sur des unions électorales de façade, mais sur un nouveau cap politique clair." "Les actions planifiées par les Français ont réussi à coloniser l'esprit de certaines personnes," a-t-il indiqué soulignant la nécessité d'un sursaut patriotique pour organiser la Résistance.



Depuis des années, Nazione a tissé des liens solides "avec les peuples sous domination coloniale", participant activement à des initiatives de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Des membre du mouvement ont récemment intégré le Groupe d'initiatives de Bakou, créé par le Mouvement des Pays Non Alignés. Lors de diverses conférences, ils ont plaidé pour la reconnaissance de la Corse comme territoire non autonome à décoloniser. En citant des éléments historiques, économiques et sociaux, Nazione a établi que la Corse est bien éligible à cette liste, à l'instar de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie. Pour le parti "le peuple corse dispose du droit de libre détermination, un droit obstinément nié par l'État français."



Le parti, affirme que "les citoyens français produits de la colonisation de peuplement expriment dans les urnes des idéologies que nous avons toujours combattues", laissant entendre, comme d'autres nationalistes, que le vote RN serait le fait des continentaux installés en Corse. Il ajoute que ces électeurs "sont soutenus par une frange de Corses atteints du syndrome du colonisé".

Face aux résultats des élections législatives Nazione insiste sur l'importance d'un rapport de forces conséquent pour la liberté. "La situation actuelle l'exige : le peuple corse et toutes ses forces vives doivent entrer en Résistance," a conclu PA Tomasi, appelant à un soutien international et à un engagement collectif pour l'avenir de la Corse.