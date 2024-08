Naufrage d’un yacht à la pointe de Senetosa : interdiction de baignade sur les plages de Conca et Cala Longa

Un yacht de 27 mètres, avec onze personnes à son bord, a fait naufrage ce jeudi 15 aout au large de la pointe de Senetosa, à Sartène. L'accident s’est produit aux alentours de 6h30 lorsque l'embarcation a percuté un écueil, causant des dégâts considérables à la coque. En dépit des efforts de l’équipage, le bateau a été rapidement englouti par les eaux. L’inspection sous-marine réalisée par les plongeurs du Centre de sauvetage en mer (SNSM) de Propriano confirme des dommages structurels importants du navire.



Un arrêté municipal pour prévenir les risques



Après ce naufrage, et "considérant les dangers potentiels pour les baigneurs et les amateurs de sports nautiques," le maire de Sartène a pris un arrêté interdisant la baignade et la pratique de loisirs nautiques sur les plages de Conca et Cala Longa, et ce jusqu’à nouvel ordre. Cette décision s'appuie sur plusieurs éléments préoccupants : la forte houle qui empêche de sécuriser la zone, la dislocation progressive de l’épave entraînant des risques de pollution par des hydrocarbures et des débris, ainsi que les risques pour les usagers des plages.



Le texte de l’arrêté précise également que les propriétaires du navire ont été mis en demeure de retirer l’épave sous sept jours. "Toute infraction à cette interdiction se ferait aux risques et périls des​ contrevenants"