National : le FC Bastia-Borgo s'incline à Concarneau (2-1)

A Concarneau, US Concarneau : 2 FC Bastia-Boro : 1 (0-0)

Buts pour l'US Concarneau : El-Khoumisti ( 59e), Rabillard (78e)

Pour le Fc Bastia-Borgo : Ba (77e)

Arbitre : Samir Zelota

Avertissements : Boutrah (52e), Gomis (70e) à Concarneau; Pellegrini (17e), Hamdi (520eà et Anziani(58e) au Fc Bastia Borgo



US Concarneau

Viot, Julloux, Jannez, Gomis, Etuin, Boubaya, Sinquin puis Jacob (85e), Boutrah puis Renoud (84e), Ley puis Nomel (78e), Rabillard, El-Khoumisti



FC Bastia-Borgo

Balijon, Marmot puis Raspentino (67e), Hamdji, Schuster, Lajugie puis Bassaouamina (57e), , Magassouba, Anziani, Pellegrini, Doumia, Mbala puis Ba (67e), Cropanese puis Assoumani



L’US Concarneau a confirmé son bon début de saison en National avec une nouvelle victoire, ce vendredi, lors de la 5e journée.au stade Guy-Piriou. Le club breton s'est, en effet, s’est imposé face au FC Bastia-Borgo (2-1) à la faveur de buts signés El-Khoumisti ( 59e) et Rabillard (78e) après l'égalisation bastiaise signée Ba (77e).

A noter que le gardien corse Balijon a détourné un penalty de superbe façon à la 18e minute et qu'un but de Bassaouamina a été refusé aux Corses avant l'égalisation de Ba.

Grâce à ce troisième succès, les Thoniers occupent seuls la tête du classement avec onze points.

Quant au FC Bastia-Borgo, toujours à la recherche de son premier succès il est lanterne rouge ce vendredi soir…