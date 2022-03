National : le FC Bastia-Borgo concède le nul à Orléans (2-2)

Le match démarrait sur les chapeaux de roues avec l’ouverture du score des Orléanais à la 40ème seconde par Nicolas Saint Ruf sur un corner. Les visiteurs ne savouraient pas longtemps cet avantage au score puisque Bassouamina sur un centre d'Anziani remettait les deux équipes à égalité à la 8ème. S’en suivait une belle domination des Corses qui s’exposaient cependant aux contres visiteurs. Le match restait ouvert. Dans les 10 dernières minutes de la 1ère période les visiteurs faisaient un gros pressing sur le but de Balijon mais le score en restait là : 1-1.

Les joueurs du président Emmanuelli entamaient bien la 2ème période portant le ballon dans le camp visiteur. Ils prenaient l’avantage à la 52ème sur un très beau coup-franc d’Anziani. Les visiteurs peinaient mais réussissaient à égaliser en contre par Sangaré. Ce but reboostait les joueurs de Xavier colin qui pressaient les Corses sur leur but. Malgré 5 bonnes dernières minutes du FCBB, les deux équipes se séparaient sur ce score de 2 – 2.





Feuille de match

25ème journée de National

FC Bastia Borgo 2 - 2 US Orléans LF (1-1)

Complexe Paul Natali à Borgo

Pelouse synthètique

Temps : clair

Spectateurs : environ 200



Arbitre principal : Anthony Ustaritz

Arbitre assistant 1 : Kevin Chateau

Arbitre assistant 2 : Elodie Coppola



Buts :

Saint Ruf (1ère) – Sangare (74ème) pour Orléans

Bassouamina (8ème) – Anziani (52ème) pour FCBB



Avertissements :

Goujon (32ème) pour Orléans.





FCBB : Balijon – Rimane – Doumbia – Cropanese (c) – Bassouamina – Giacomini (Ba 83ème) –Hemans (Schuster 67ème puis Ouro Sama 78ème) – Anziani – Lajugie – Raspentino (Mbala 67ème) – Magassouba.

Entr. : St. Rossi



USOLF : L’Hostis – Muzalimoja – Seba – Dembi (Mokdad 84ème) – Keita T (Keita I 76ème) – Saint Ruf (c) – Goujon – Halby Toure – Diallo (Lapis 84ème) – Sangare – Lepaul (Cisse 64ème) .

Entr. : X. Colin



Contexte

Des points absolument à prendre pour le FCBB toujours ancré dans le bas du classement.



Les buts

1ère : Sur un corner de la droite joué à deux par Goujon et Muzalimoja, Saint Ruf au deuxième poteau s’élève plus haut que tout le monde et propulse le ballon dans les filets de Balijon.

8ème : Sur un centre d’Anziani à l’entrée droite de la surface orléanaise, Bassouamina, aux 6 m, reprend de volée et place le ballon sur la gauche du gardien L’Hostis.

52ème : Coup-franc pour Anziani à l’entrée de la surface orléanaise. Le ballon à ras de terre finit dans le coin droit de L’Hostis.

74ème : Sur un contre de Diallo sur la gauche, reprise au 2ème poteau de Sangaré, bien seul sur le coup.



Actions de jeu

Coup d’envoi donné par les Orléanais en noir (liseré jaune).

21ème : Sangare brûle la politesse à Rimane mais son centre de la droite est renvoyé par la défense du FCBB.

24ème : Sur un contre, centre de Giacomini de la droite pour Bassouamina dont la reprise des 20 m passe largement au-dessus des buts de L’Hostis.

26ème : Coup-Franc d’Anziani des 30 m sur la gauche mais sans danger pour la défense visiteuse qui se dégage.

30ème : Coup-Franc des 30 m, sorte de petit corner de la gauche pour Anziani mais personne ne se trouve à point nommé au 2ème poteau pour reprendre le ballon.

35ème : Mauvaise relance de Hemans dans l’axe. Le ballon est récupéré par Sangaré qui ne peut toutefois ajuster le gardien corse.

42ème : Corner de la gauche pour Orléans. Le centre de Goujon au 1er poteau est dégagé par Lajugie.

46ème : Une-deux Doumbia/Cropanese dans la surface orléanaise mais le tir du capitaine corse est capté sans problème par L’Hostis.

58ème : Contre de Sangaré sur la droite mais le ballon échoue sur Lajugie qui dégage.

66ème : Tir de Sangaré dans le petit filet gauche de Balijon

73ème : Centre de Bassouamina de la gauche. Malgré la présence de 3 joueurs corses à la retombée du ballon aucun d’eux ne peut reprendre celui-ci.

87ème : Centre tir de Bassouamina, mis en corner par Seba.

90 + 3 : Corner de la droite pour Anziani. Tête de Magassouba contrée par Seba.



Joueurs les plus en vue

Bassouamina et Anziani pour FCBB

Sangare et Dembi pour Orléans





Bilan sportif

Le FCBB fait du surplace en bas de classement. 17ème avec 20 points. Toujours à 6 points du 1er non relégable Sète mais avec un match de retard (à Boulogne).





Stéphane Rossi, entraineur du FCBB :

« On a joué une très belle équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes notamment en 1ère mi-temps, en plus on prend un but à la 1ère minute. On a eu du cœur, de la volonté parfois du talent. On a fait des actions de qualité. En 2ème mi-temps on a réorganisé notre jeu et on les a mis en difficulté. Ce qui me frustre c’est qu’on a renversé la vapeur et qu’on n’a pas pu tenir le score. Il fallait être plus juste dans ce qu’on a fait pour cela. Le match nul est logique même s’il ne me satisfait pas sur le plan comptable.

Maintenant il va falloir aller chercher les points à l’extérieur. On ne regarde pas les autres résultats. Il faudra 18 points pour se sauver. Il faudra mettre de l’agressivité et de l’intensité. C’est ça qui peut nous sauver».