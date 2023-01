National : la belle réaction du FC Borgo

Complexe sportif Paul-Natali, Fc Borgo : Bourg-en-Bresse : 0 (1-0)

Buts : Kerkour (30e), Hemans (59e) sur penalty,

Arbitre : Alain Pochat

Avertissements : Benoit (35e), Vittori (67e) au FC Borgo; Eoickmayer (48e) à Bourg-en-Bresse

Exclusion : Lopy (68) à Bourg-en-Bresse





FC Borgo

Barbet, Koté puis Vittori (66e), Diarra, Romany, Benoit, Doumbia, Hemans, Ley, Lebas, Duku Mbenga, Sangaré puis kerbour (7e)



Bourg-en-Bresse

L'hostis, Soumaré puis Morante (76e), Rivierez, Lopy, Dekoke, Chamakh puis Rivas (57e), Eickmayer,Dembélé, Najim puis Moret (76e), Ribellin, Mille



Un but par mi-temps - le premier sur un coup-franc au terme duquel Kerbour a trouvé la lucarne de L'hostis, le gardien visiteur dès la demi-heure de jeu, le second, une demi-heure plus tard sur penalty de Hemans - ont suffi ce vendredi soir au FC Borgo pour, enfin, renouer avec la victoire.



Ce succès, bienvenu à l'heure où s'amorce la phase retour, ne change certes rien à la position des joueurs de Torres, mais il leur permet de croire encore à leurs chances de maintien même s'ils auront un écart de 5 points de retard à combler pour dépasser le premier club non relégable.