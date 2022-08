National : Le FC Borgo ouvre sa saison par une victoire

Dans une entame manquant de rythme, Borgais et Ponots se neutralisaient, les défenseurs prenant le pas sur les attaquants. Les visiteurs se positionnant toutefois le plus souvent dans le camp adverse. Au quart d’heure de jeu, les locaux se créaient toutefois deux occasions par Kerkour qui se heurtait au gardien Marillat. A la pause, le score de 0-0 était des plus logiques.

Dès le début de la 2ème période, les Auvergnats faisaient le pressing sur le but de Barbet, les Corses jouant en contre. Le jeu se stabilisait ensuite sans qu’il y ait de véritables occasions de but. Celles-ci arrivaient enfin à l’heure de jeu. Deux grosses occasions pour les visiteurs coup sur coup puis deux autres pour le FCB en réaction. Dans le dernier quart d’heure les joueurs d’Alex Torres devaient s’arc -bouter sur leur but avant de se réveiller dans les 10 dernières minutes, se créant aussi de belles opportunités. Et à la 90ème les Corses s’offraient la victoire grâce à une belle combinaison Duku-Lakhamy.

Une belle entame de championnat pour le FC(B)B





National

1ère journée

FC (Bastia)Borgo 1 - 0 Le Puy Football 43 Auvergne (0-0)

Stade Paul Natali à Borgo

Temps : beau

Pelouse synthétique en bon état

Spectateur : environ 300



Arbitre : Romain Delpech

Arbitre assistant 1 : Christopher Spadafora

Arbitre assistant 2 : Olivier Studer



But :

Lakhamy (90ème ) pour FCB



Avertissements :

M’Bemba (25ème)- Baal (82ème) pour Le Puy

Benoit (39ème) pour FCB



FCBB : Barbet – Benoit – Hemans – Doumbia (c) – Genty (Lakhamy 58ème) – Chevreuil (Goret 88ème) – Kerkour (Duku 58ème) – Diarra – Ley – Chaminade – Zahibo (Kote 73ème) .

Entr. : Alex Torres



LPF43 : Marillat – Amiot – Guyot – Bouriaud – Dadoune – Fournel – Ben Fredj (Grain 68ème) – Elego (Meyer 76ème) – M’Bemba – Baal – Jabol (Lembezat 90ème) .

Entr. : Roland Vieira





Le film du match

Coup d’envoi donné par le FCBB

14ème : Belle intervention dans les airs du gardien corse Barbet sur un centre de la droite de Baal.

16ème : Chevreuil (FCBB) déboule sur la droite et centre au 1er poteau pour Kerkour. Le ballon est dégagé en corner par la défense du Puy. Sur le corner de la droite, le gardien Marillat s’arrache pour subtiliser le ballon que convoitait la tête de Kerkour.

39ème : Coup Franc dangereux pour Le Puy, à l’entrée de la surface de réparation corse. Le centre de la droite d’Elogo est repoussé par la défense insulaire.

48ème : Belle frappe de la droite du ponot Baal au premier poteau. Barbet ne se laisse pas surprendre et bloque le cuir.

51ème : Tir des 22 m de Ben Fredj, le gardien du FCB est sur la trajectoire.

64ème : Enorme occasion pour les Ponot. Joli une-deux Jabol/Ben Fredj. Ce dernier qui glisse le ballon à Dadoune dans la surface. Le ballon piqué de celui-ci heurte la transversale de Barbet.

66ème : Nouvelle occasion pour Le Puy. Erreur de Diarra qui profite à Ben Fredj dont le tir frôle le montant droit de Barbet.

68ème : Réaction du FCB avec un tir de Ley détourné en corner.

75ème : Tir puissant d’Elogo à l’entrée de la surface corse. Le ballon tutoie le poteau droit de Barbet.

80ème : Mésentente entre les deux défenseurs centraux du Puy. Duku intercepte le ballon mais celui-ci s’écrase sur le poteau droit de Marillat.

82ème : Frappe puissante de Dadoune à l’entrée de la surface corse Barbet se détend bien.

85ème : C’est au tour de Marillat de faire une claquette sur un beau centre au 2ème poteau de Ley.

90ème : Duku décale Lakhamy sur la gauche. Ce dernier trompe Marillat dans la surface 1 – 0



Les plus en vue :

Kerkour - Benoit au FCBB

Ben Fredj – Jabol au Puy





La réaction de l’entraineur Alex Torres

« En 1ère mi-temps on était bien organisé et on a concédé peu d’occasions. On était bien dans le jeu. En 2ème période on a eu des difficultés et on a la chance qu’ils ne concrétisent pas leurs occasions. Peu à peu on a remis le nez à la fenêtre et on a mieux contrôlé le match.

On a su faire le dos rond pour bien rebondir. Les rentrants ont bien joué leurs rôles. Le mot d’ordre est d’avancer pas à pas et d’être bien organisé sur le plan défensif. Le banc est important il doit offrir des options variées. Il y a eu un travail de sape des attaquants en 1ère période. Notre équipe doit prendre des initiatives, quitte à ce qu’il y ait des déchets ».