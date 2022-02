National : Le FC Bastia-Borgo concède le nul face au leader Concarneau (1-1)

Les protégés du président Emmanuelli prenaient le match en main dès le coup d’envoi et dans le premier quart d’heure se créaient deux grosses occasions face à des Concarnois plutôt fébriles. Les locaux ouvraient logiquement le score à la 23ème par Doumbia suite à un penalty de Bassouamina détourné par le gardien Viot. L’avantage au score pour les Corses à la mi-temps était on ne peut plus mérité.

Le début de la seconde période était dominé par le leader mais les rouges tenaient bon. Les Thoniers qui égalisaient sur penalty par El Khoumisti. La fin de rencontre était compliquée pour les locaux qui subissaient le jeu des Thoniers. Match nul au final mais de gros regrets pour le FCBB pour le trop grand nombre d’occasions gâchées en 1ère période.



La fiche technique

21ème journée de N1

FC Bastia Borgo 1 - 1 US Concarneau (1-0)

Complexe Paul Natali à Borgo

Pelouse synthétique en bon état

Temps : sec

Spectateurs : environ 250



Arbitre centre : William Toulliou

Arbitre assistant 1 : Yann Thenard

Arbitre assistant 2 : Grégoire Valleteau



Buts : Doumbia (24ème) pour FCBB

El Khoumisti (70ème sp) pour Concarneau.



Avertissements :

Julloux (23ème) pour Concarneau.

Marmot (36ème) – Guibert (70ème) pour FCBB.



FCBB

Balijon – Rimane – Doumbia (Mbala 64ème) – Cropanese (c) – Bassouamina (Arab 71ème) – Giacomini (Hemans 71ème) – Guibert – Anziani – Lajugie – Marmot (Magassouba 79ème) – Raspentino.

Entr. : St. Rossi





USC

Viot – Julloux – Jannez (c) – Jacob – Gomis – Boubaya – El Khoumisti – Nomel – Boutrah (Gopefenepeje 75ème)– Etuin – Ley.

Entr. : St. Le Mignan



Contexte

La course au maintien pour le FCBB passait par une victoire.



Les buts

24ème : Penalty de Bassouamina. D’une claquette le gardien Viot repousse le ballon sur sa transversale. L’attaquant corse reprend le cuir mais bute sur un défenseur. Doumbia en embuscade propulse le ballon de la tête dans les filets bretons.

70ème : El Khoumisti trompe Balijon sur penalty



Actions de jeu

Coup d’envoi donné par le FCBB en rouge.

2ème : Erreur de la défense bretonne. Jannez remet trop mollement à son gardien. Bassouamina pourtant seul face au gardien rate sa reprise. Le ballon passe à droite du montant de Viot.

6ème : Coup-franc pour Concarneau à 5 m de la surface de réparation sur la droite. A la réception du tir de Jacob, au 6 m, Gomis propulse le ballon sur le montant droit du portier corse Balijon.

9ème : Doumbia lance Bassouamina dans la surface bretonne mais le gardien Viot est le plus prompt et s’empare du ballon dans les pieds de l’attaquant corse.

14ème : Très belle ouverture de Lajugie du milieu du terrain pour Cropanese, qui dans l’axe, prend de vitesse la défense bretonne mais Viot gagne son duel face au Corse.

22ème : Bien lancé par Rimane, Raspentino s’invite dans la surface concarnoise. Son tir croisé dans un angle très fermé frôle le montant droit de Viot.

23ème : Faute de Julloux sur Bassouamina dans la surface. L’arbitre désigne le point de penalty. Sur le coup de pied de réparation, le ballon de Bassouamina est détourné sur sa transversale par le gardien Viot.

49ème : Coup-franc pour les Thoniers à 25 m, presque face au but corse. Le beau tir de Ley est bien bloqué par Balijon.

55ème : Sur un centre de Julloux belle reprise de El Khoumisti mais au-dessus de la transversale de Balijon.

57ème : Sortie de Viot hors de sa surface devant Anziani lancé par Rimane.

59ème : Corner rentrant de la gauche de Jacob. Repoussé par la défense corse en corner. Sur ce deuxième coup de pied de coin, Balijon capte le ballon dans les airs.

61ème : Nouveau corner de Jacob, de la gauche pour les Bretons, renvoyé par les joueurs du FCBB.

66ème : Lancé par Mbala, Bassouamina grille la politesse à son vis-à-vis mais bute sur Viot sorti à sa rencontre.

70ème : Faute de Guibert sur Gomis dans la surface … l’arbitre siffle penalty pour les Concarnois.

81ème : Superbe reprise de la tête de El Khoumisti au point de penalty sur un centre de Boubaya. Balijon se détend pour bloquer le ballon.

82ème : Tir terrible de Ley aux 10 m. Le ballon passe juste au-dessus des buts de Baljon.

88ème : Coup-franc de Ley à l’entrée de surface corse, à droite. Le ballon est renvoyé par la défense sur Jacob qui expédie le cuir au ras de la transversale de Balijon.





Meilleurs joueurs

Bassouamina, Cropanese, Rimane, Doumbia au FCBB

Jacob pour Concarneau

El Khoumisti pour Concarneau



Bilan sportif

Un nul qui ne fait pas l’affaire du FCBB.



La réaction de l’entraineur du FCBB, Stéphane Rossi

«On fait une très bonne première période mais on a laissé passer trop d’occasions. On a déjoué en 2ème. On n’a pas été assez concentrés. Je peste contre l’arbitre car la faute était à l’extérieur de la surface donc il n’y avait pas penalty. Je suis assez remonté. Si on est réalistes on rentre à la pause avec 2 buts d’avance. On a souffert en 2ème période. Dans la situation où nous sommes, tous les points sont à prendre. En d’autres temps on l’aurait peut être perdu. On va se remettre au travail pour le déplacement important à Boulogne »