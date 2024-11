National 3 : le match entre Corte et l’OM vire à l’échauffourée finale

Le match de National 3 entre l'AS Corte et la réserve de l'Olympique de Marseille a pris une tournure imprévue ce week-end. D’après La Provence, une échauffourée a éclaté à la fin de la rencontre, marquée par la défaite 2-0 des Marseillais. Alors que les joueurs se dirigeaient vers le tunnel, Robinio Vaz, attaquant olympien, aurait tiré dans un ballon en direction d'un grillage où se trouvaient des supporters de Corte, un geste qui aurait déclenché les tensions.



Selon des sources marseillaises citées par La Provence, une "quarantaine de personnes, mais pas des joueurs corses" aurait alors pénétré dans le tunnel "comme si les grilles s’étaient ouvertes". Plusieurs membres du staff de l'OM, dont l'un aurait reçu un coup de poing, ont tenté de protéger leur joueur face à la situation. "Sans les trois Olympiens qui ont fait barrage, on se serait fait démonter", confie une source proche de l'équipe.



Le jeune buteur Robinio Vaz et un joueur de Corte ont été expulsés à la suite de cet incident, et la délégation marseillaise attend désormais la décision de la commission pour connaître la durée de suspension de son attaquant. La Provencerapporte que cet épisode a "choqué" l'équipe marseillaise, marquant une fin de soirée tendue pour la délégation.