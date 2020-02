National 2 : Vainqueur de Belfort (2-1), le Sporting seul leader !

Ce sont les rouges Terrifortains qui donnaient le coup d’envoi de cette rencontre devant toujours une bonne chambrée de spectateurs. Les bleus prenaient rapidement le commandement dans cette rencontre avec un premier centre de Quemper de la gauche qui jetait le trouble dans la défense visiteuse (2ème).

Pendant ce temps les visiteurs ne se montraient guère entreprenants , gênés par le bon quadrillage du terrain des Corses.

Les visiteurs étaient encore en danger à la 14ème sur un centre au cordeau de Moretti de la droite qui obligeait le gardien Ehlinger à mettre en corner. Un corner qui ne donnera rien cependant.

A la 17ème Vincent s’essayait des 20 m mais son tir était capté sans problème par Ehlinger.

Il faudra attendre la 26ème pour voir un tir Terrifortains. Mais le ballon de Magassouba passait mais bien au-dessus de la transversale de Martin.

A la demi heure de jeu le SCB se créait sa première grosse occasion avec sur un centre de Schur de la gauche une reprise de la tête, décroisée, de Da Silva était détournée du bout des gants par Ehlinger.

Le jeu se poursuivait sur un faux rythme, emballé à la 37ème par un tir en boulet de canon Salles-Lamonge des 30 mètres, juste au-dessus de la transversale de Ehlinger.

A la 40ème un nouveau corner de Ben Saada de la gauche trouvait la tête de Bocognano. Le ballon rebondissait sur un défenseur adverse et Schur en embuscade au 2ème poteau glissait le ballon au fond des filets de Ehlinger.

Sur leur lancée, les bastiais obtenaient un coup-franc à l’entrée de la surface de réparation adverse, face au but, mais le ballon était contré par le mur visiteur (43ème).

Les Bastiais poussaient pour ajouter un second but avant la mi-temps.

Dans le temps additionnel, nouveau corner de Ben Saada de la gauche. Bocognano s’élevait plus haut que tout le monde et plaçait le ballon sous la transversale d’Ehlinger. 2 – 0

C’était le score à la mi-temps.





Après un coup-franc qui ne donnait rien pour les Bastiais (46ème), les visiteurs, en contre, se créaient une occasion par Regnier et Grasso, mais ce dernier, dans la surface, n’appuyait pas assez son tir pour tromper Martin (48ème).

Sur un coup-franc des 30 m de la droite, Umbdenstock faisait passer le frisson dans le dos des supporters corses, le ballon rasant les cages de Martin (53ème).

Les vagues bleues déferlaient sur le but visiteur et les rouges ne pouvaient que s’arc-bouter pour éviter la punition.

Pourtant à la 64ème, sur une attaque plutôt anodine des Terrifortains, Dago de la droite servait Regnier au point de penalty. Malgré plusieurs défenseurs celui-ci glissait le ballon dans le but de Martin : 2 – 1

A la 76ème sur un centre de la gauche de Schur, Mesbah reprenait de la tête mais Ehlinger pouvait s’emparer sans problème du ballon.

Les visiteurs parvenaient à égaliser à la 81ème sur un coup franc de Loichot, mais le but était refusé pour hors jeu. Les Bastiais jouaient quand même avec le feu.

Les rouges finissaient fort avec un tir au ras du poteau de Loichot mais les bleus tenaient bon ! Victoire 2 – 1



ILs ont dit

Kevin Schur, attaquant et buteur du SCB : «Belfort est une bonne équipe et on a eu du mal notamment en 2ème période mais on a tenu bon. Nous voilà leader, on attendait cela depuis longtemps. On a eu jusqu’à 9 points de retard. Il faut garder ce rythme et faire attention car on va être attendu de partout. Donc il faut continuer à travailler »



Mathieu Chabert, entraîneur du SCB : «A partir du 2ème but on s’est arrêté de jouer. On avait l’occasion de se mettre à l’abri et on ne l’a pas fait. Ce soir le couperet est passé près. C’est une bonne piqure de rappel. Sur le match je suis content du bon rendement de l’équipe jusqu’à la réduction du score. On a beaucoup d’occasion mais on ne fait pas les bons choix à la fin. On arrive à bien construire mais on n’est pas assez créatif dans les zones de finition. On manque de justesse. On doit lâcher le frein à main. Bien sûr je suis très content d’avoir gagné mais on doit être plus serein. La chose important maintenant c’est d’éteindre le feu avant que tout le monde s’enflamme parce qu’on est en tête. Ca me fait plaisir bien sûr. On est passé devant et il va falloir garder cette position jusqu’à fin. Mais ce n’est pas en faisant des matchs comme ça qu’on y arrivera. Il faut que ça nous serve de leçon. Maintenant on a deux gros déplacements et comme on dit, les mouches peuvent changer d’âne. Restons concentrés sur nous. Focus sur ce qu’on a à faire. On a beaucoup travaillé pour en arriver là mais pour moi on n’a rien fait ! Il faut continuer.»







Feuille de match

Nationale 2

20ème journée

SC Bastiais 2 - 1 ASM Belfortaine FC (2 - 0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : beau

Spectateurs : environ 3500

Arbitre centre : Clément Fabry

Arbitre assistant 1 : Christophe Bisio

Arbitre assistant 2 : Nourdine Hamouachy



Buts : Schur (40ème) – Bocognano (45 + 1)

Regnier (64ème) pour Belfort

Avertissements : Umbdenstock (16ème) – Arisi (43ème) - Loichot (72ème) pour Belfort



SC Bastiais : Martin – Vincent – Schur (Guibert 86ème) – Moretti (c) – Quemper – Bocognano – Diongue (Mesbah 66ème) – Ben Saada – Le Cardinal – Da Silva – Salles Lamonge -

Entr. : Mathieu Chabert

ASM Belfort FC : Ehlinger – Dago (Loichot 70ème) – Umbdenstock –Arisi – Cuenin - Magassouba - Grasso (Mukendi 80ème) – Ranneaud - Regnier (c)- Bekkouche (Bentahar 66ème) – Saline.

Entr. : Anthony Hacquard