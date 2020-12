NataleInAiacciu : un concours photos pour soutenir les commerçants ajacciens

Prendre la pose devant le Père Noël, c’est le jeu auquel se sont prêtées plusieurs personnalités comme le musicien Paul Mancini, le chanteur Frédéric Poggi ou l’influenceuse Natalia Palmas ce jeudi 3 décembre, aux côtés des élus Christophe Mondoloni, adjoint au maire d’Ajaccio et Marie-Antoinette Santoni-Brunelli, vice-présidente de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) pour le lancement du concours photos #NataleInAiacciu.



« Ce concours s’inscrit dans le cadre de la politique en faveur de l’attractivité du centre-ville » explique Marie-Antoinette Santoni-Brunelli, en sa qualité de présidente de la Maison Entrepreneur, Entreprise et Emploi (M3E), partenaire de l’opération, avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse-du-Sud (CCI) et la Fédération des associations de commerçants du centre-ville d’Ajaccio (FACCA).



Car c’est aux quatre coins de la ville que se trouvent les sept « photobooth » aux couleurs de Noël installés par la municipalité, devant lesquels parents et enfants pourront se prendre en photo et ainsi gagner, s’ils sont tirés au sort, l’un des 200 chèques de remboursement de 50 €, qui pourra être utilisé pour tout achat effectué dans les commerces ajacciens. « Dans le contexte actuel cela permet de faire une animation dans le respect des règles sanitaires » indique Marie-Antoinette Santoni-Brunelli. Mais aussi de soutenir les commerçants ajacciens, en réinjectant ainsi 10 000 € dans l’économie locale.



Pour participer, le principe est simple, il suffit de publier sa photo sur les réseaux sociaux avec le hashtag NataleInAiacciu, après avoir « liké » la page Facebook de la Ville d’Ajaccio ou suivi le compte Instagram « citadaiacciu ».

Alors, à vos smartphones !