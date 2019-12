Natale in Corsica : les horaires des messes et des veillées de Noël

AJACCIO

Mardi 24 décembre

Cathédrale: 19 heures et à 22h30

Saint-Roch: 20h30

Chapelle Saint Jean Baptiste : 19h30 messe des familles avec les enfants du catéchisme.

Paroisse Saint Antoine : 18h30 veillée animée par les enfants et messe à 19h00.

Sacré-Cœur : 19 heures messe, 21h30 veillée, 22 heures messe de la nuit

Saint-Pierre-Saint Paul: 20h30

Île de Beauté (SSR): 16 heures

Ehpad Sainte Cécile: 16h30

Sarrola: 18 heures

Afa: 18h30

Cuttoli: 19 heures

Tavera: 20 heures

Alata: 21h30





Mercredi 25 décembre

Cathédrale: 10 heures

Saint Roch: 10 heures

Paroisse Saint Antoine: 10 heures

Chapelle St Jean Baptiste: 10h30

Sacré-Coeur: 11 heures

Saint-Pierre Saint-Paul: 11 heures

Foyer Notre Dame: 9 heures

Bocognano: 10h30

Appietto: 10h30





Jeudi 26 décembre

Ehpad Noël-Sarrola: 14h30

Ehpad Olivier Bleu: 16h30





PRUNELLI-ORNANO

Mardi 24 décembre

Pila Canale : 15 heures

Coti-Chiavari : 16 heures

Cognocoli : 16h30

Guargalé : 16h30

Eccica Suarella : 18 heures

Rupione Sainte Monique : 18 heures

Tolla: 19 heures

Bastelicaccia : 20 heures

Bastelica : 22 heures

Cauro : 22 heures



Mercredi 25 décembre

Porticcio : 11 heures

Ocana: 11 heures





DUI SORRU-SEVI

Mardi 24 décembre

Sagone : 18 heures

Arbori: 18 heures

Balogna : 18 heures

Poggiolo : 18h30

Letia Saint Roch : 20 heures

Renno : 20h30

Soccia : 21 heures

Evisa : 22 heures

Vico : 23 heures

Gagno : 23 heures



Mercredi 25 décembre

Ehpad Jeanne d'Arc (Vico) : 15 heures



EXTREME SUD

Mardi 24 décembre

Porto-Veccho : 17h30 messe des Familles animée par les enfants et les jeunes du secteur. Crèche vivante. 22h30, messe solennelle de la Nuit de Noël

Sainte Lucie de Porto-Vecchio : 18 heures

Lecci : 19 heures

Muratello : 19 heures

Sotta : 20h30

Conca : 20h30



Mercredi 25 Décembre

Portivechju: 10h30 et 18 h





SARTENE-PROPRIANO-TARAVO

Mardi 24 décembre

Hôpital de Sartene :15 heures

Campomoro : 18 heures

Grossa: 20 heures

Serra di Ferro: 19 heures

Olmeto : 21h30

Propriano: 22h30 animation de la crèche vivante avec les enfants du catéchisme, 23h00 messe

Sartene : 23 heures église Sainte-Marie veillée à 23 heures, messe à minuit



Mercredi 25 décembre

Sartene : 11 heures couvent Saints-Côme et Damien

Propriano : 11 heures





ALTA ROCCA

Mardi 24 décembre

Quenza : 18 heures

Gualdariccio: 18 heures

Serra di Scopamene: 18 heures

Fozzano: 19 heures

Carbini: 20 heures

Sainte Lucie de Tallano: 22 heures

Levie: 22 heures



BONIFACIO

24 décembre

Figari : Crèche vivante avec les enfants du caté, suivie de la Grande messe du Réveillon de Noël à 18h30

Bonifacio : Crèche vivante avec les enfants du caté, suivie de la grande messe du réveillon de Noël à 19h30

Monnacia : Messe à 21h30 Mercredi 25 décembre

Messe à Saint Erasme à 10h30

Messe à Gianuccio à 15 heures

Messe à Poggiale à 16h30