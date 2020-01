Musique: Le groupe corse Playout présélectionné pour les «iNOUîS» du Printemps de Bourges.

Premier dispositif national de repérage et de sélection de nouveaux talents artistiques, les « iNOUïS» du Printemps de Bourges Crédit Mutuel s'appuient aujourd'hui sur plus de 350 professionnels qui défrichent sur tout le territoire les perles rares. Du 9 janvier au 1 er février 2020, sur de nombreuses scène s française s de s artistes présélectionnés se produiront en c oncerts. Le groupe corse « P layout » aura ainsi la chance de jouer sur la scène de la salle «Le Moulin» à Marseille le 31 Janvier prochain pour les auditions régionales. Suite à ces prestations en live, un jury national composé des antennes territoriales, des conseillers artistiques et des programmateurs du Printemps de Bourges, se réuni ra à Paris pour élir e les futurs iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel 2020.







« Le projet musical PlayOut est un duo de rock garage né en 2018 et composé de Frédéric Bourreau-Micaelli et François Ristorcelli » précise Stéphane Biancarelli responsable de l’ Antenne Corse du Printemps de Bourges . « PlayOut joue un rock simple, révolté, désinvolte, délesté de toutes convenances qui dessine un monde où il est bon de renouer avec ce qui les anime. Frédéric et François sont à l’image de leur île : bruts, insoumis, libres. Dans leur duo, g uitare électrique et batterie se combinent dans une élégante et puissante désinvolture. Puisant dans les racines du rock, le duo ne cache ni ses ambitions ni ses influences et s’amuse de l’essentiel sur des riffs ravageurs, un son pur et non filtré »









Frédéric Bourreau-Micaelli est un musicien autodidacte, auteur-compositeur-interprète, artiste multi-instrumentiste, qui prend un plaisir évident à jongler entre ses multiples talents, se démarqu ant par une curiosité musicale dévorante et un esprit critique affirmé qui finissent de construire sa propre entité déjà influencée par la musique underground, l’indie, l’alternative rock et la musique électronique. « En 2012, j’avais mont é un projet intitulé Babylon Project » , explique F.Bourreau-Micaelli, « Il s’agissait d’une première ébauche, purement instrumentale, au titre prophétique, qui propos ait de mélanger des sonorités électroniques pren a nt de l’importance grâce aux synthétiseurs et aux machines, et les sonorités organiques d’une guitare ». E n 2016 Frédéric devient membre de Cencio en tant qu’arrangeur, aux côtés de Vincent Albertini. Il mêle alors ses synthétiseurs et sa guitare aux arpèges et à la voix de Vincent Albertini. En 2019, il crée le projet musical PlayOut , en duo avec son beau-frère François Ristorcelli.



François Ristorcelli est avant tout un passionné qui use de son instrument, la batterie, pour exposer sa vision de la musique, sa conception du rock et le formidable plaisir qu’il prend à jouer. « J’ai eu une révélation lors d’un concert du groupe Metronomy » déclare F. Ristorcelli, fan des Queen of the Stone Age, Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys, Foals, Miles Kane et autre Metallica. En 2018, il particip e au festival Lollapalooza et est choisi par le leader du groupe The Killers pour monter sur scène et y interpréter le morceau « For Reasons Unknown » à la batterie en lieu et place de Ronnie Vannucci. Sa prestation fait le buzz sur You Tube et les réseaux sociaux. Aujourd’hui le voilà avec sa batterie aux cotés de Frédéric Bourreau-Micaelli pour former le duo PlayOut.



Pourquoi PlayOut ?



« Nous cherchions un nom depuis à peu près la même période que les premières manifestations des gilets jaunes » explique Frédéric Bourreau-Micaelli . « On suivait les manifestations avant et après les répétitions et un jour, en rentrant d e l’une d’entre elles, en allum ant la télévision on a assist é à une manifestation assez virulente et, presque comme dans un film, on a vu une bannière défil er indiqu ant qu'un véhicule de police avec des armes à l’intérieur aurait été dérobé. Et là, d'un coup, l'image de la télévision s’e st coup ée et est apparu la mire multicolore avec écrit en gros : PLAYOUT. C'était un moment curieux et en même temps comique, comme si tout avait été désintégré et qu'il ne restait que la mire et l'inscription ».



Quid du rock garage?



« Le rock garage est un style musical qui est a émergé aux États-Unis et au Canada au milieu des années 1960 à travers des groupes de rock qui n'avaient pas les moyens de se payer un studio pour répéter » explique de son coté François Ristorcelli . « Ils se retrouvaient donc dans un garage». Le style rock garage est souvent comparé au rock psychédélique. Il se caractérise par des guitares dont la sonorité est produite par une pédale d’effet appelée fuzz, qui a la particularité de crée r une distorsion puissante et craquante qui peut faire penser au bourdonnement d’un moustique, d’où le mot « fuzz ». Le principal critère du Rock Garage est la qualité souvent médiocre ou volontairement sale du son, dit Lo-Fi pour Low fidelity, au contraire de Hi Fi, High Fidelity, qui donne un son meilleur et plus propre. « Les premiers groupes considérés comme Rock Garage sont les Stooges et le MC5 » ajoute F.Ristorcelli , « Ceux sont eux qui vont ouvrir la voie au punk dans les années 70-80 puis au grunge dans les années 90 ».