Music'arte in Rutali

Music’Arte ce sont des expos, des concerts, du théâtreLes 20 et 21 juillet de 10 à 20 heures, expo de photos anciennes et d’artistes rutalaisLes murs des ruelles se couvrent de centaines de vieilles photos de personnages, de lieux et de situations qui ont fait le village.

En parallèle, d’anciennes caves et maisons maintenant inhabitées abriteront les œuvres de quelques artistes rutalais pour mettre les lieux en lumière, avec François Balbinot, Claudine Dias, Louise Giacomoni, Lucien Marcel, Jean-Claude Moulin, Mariejo Anglaret-Valentini, Nicolas Vellutini.







Samedi 20 juillet à partir de 10 heures un vide-grenier est organisé sur la place de l’église.

A 21h30 le groupe Barbara Furtuna donnera un concert en l’église de Rutali (entrée 20€)

Dimanche 21 juillet à partir de 18 heures sera ouvert un buffet, pour se restaurer entre la visite des expos et l’ouverture è 21 heures de la pièce de théâtre « Scucinendu, Scucinendu » à 21 heures, écrite par Marie-Paule Franceschetti sur une idée originale de Orlando Furioso dans le cadre de « A Festa di a lingua » Cullectivita di Corsica.

Un spectacle « Tutti in scena » Teatr’Europa avec Marie-Paule Franceschetti et Roselyne Fillipini. Entrée libre.







Nous reparlerons des journées du 10 et 11 août prochains