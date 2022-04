Municipales : les électeurs de Vallecalle de retour dans l’isoloir

Une nouvelle élection municipale est à venir dans la commune de Vallecalle. Elle fait suite au décès du maire, Charles Bellini, le 29 mars dernier. Une disparition qui a laissé un siège vacant au sein du conseil municipal.L’effectif légal du conseil municipal étant fixé à 11 membres pour la commune, il n’en demeure donc que 10 à l’heure actuelle. Cette situation ne pouvant pas durer, une élection municipale partielle complémentaire, préalable à l’élection du nouveau maire, aura donc lieu le mois de main prochain.La préfecture de Haute-Corse a retenu la date du 22 mai 2022 pour ce scrutin, précisant que "si le siège vacant n’était pas pourvu au premier tour de scrutin, il serait procédé à un second tour de scrutin le dimanche 29 mai".Pour les personnes souhaitant se présenter, des démarches précises doivent être suivies à la lettre. Les candidatures seront reçues à la sous-préfecture de Calvi dans les conditions suivantes : pour le premier tour de scrutin, du lundi 2 mai au jeudi 5 mai 2022, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, heure de clôture du délai.Pour le second tour, le cas échéant, du lundi 23 mai au mardi 24 mai 2022 : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.