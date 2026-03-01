Municipales. Face-à-face inédit au Palais des Congrès d'Ajaccio : les meetings simultanés de Stéphane Sbraggia et Jean-Paul Carrolaggi

La scène était pour le moins inhabituelle. À Ajaccio, deux candidats opposés aux municipales ont tenu leur meeting au même endroit, au même moment, au Palais des Congrès. Une configuration rare, dictée autant par les contraintes logistiques que par le calendrier local, qui a donné lieu à une soirée dense, entre deux ambiances distinctes et l’irruption brève de manifestants ce jeudi soir.



Dans les deux camps, on assure que ce télescopage n’était pas recherché. « Quand une campagne commence, très vite se pose la question des lieux », explique un membre de l’équipe de campagne du maire sortant. Après un premier rassemblement à l’Empire, qui avait réuni près de 1 000 personnes, le choix du Palais des Congrès s’est imposé pour accueillir un public plus large. « Ajaccio ne dispose pas d’une multitude de lieux pour organiser des meetings ».



Même constat du côté de son adversaire Jean-Paul Carrolaggi. Là aussi, le lieu avait été réservé en amont, avec une organisation pensée pour accueillir entre 700 et 800 personnes, entre salle principale et retransmission dans le patio. « Ça ne change rien pour nous qu’il y ait un autre meeting au même endroit, au même moment », assure un membre de son équipe. « C’est toujours le même stress, mais pas de pression supplémentaire. »



Deux ambiances, deux styles



Sur place, la cohabitation donnait à voir deux atmosphères bien distinctes.



Du côté du maire sortant, l’ambiance se veut plus institutionnelle. La salle est pleine, avec de nombreux participants attentifs aux prises de parole qui s’enchaînent.



À quelques mètres, le meeting de la tête de liste Aiacciu Vivu affiche une tonalité différente : musique, drapeaux, militants mobilisés. Là aussi, le public est nombreux, et l’ambiance plus démonstrative



Si les portes entre les deux espaces sont restées fermées, militants et curieux pouvaient néanmoins contourner le bâtiment par l’extérieur pour aller observer le meeting voisin, dans une forme de face-à-face politique inédit.

