Municipales. À Ota, la liste d’union Maranelli-Lunardi emporte les faveurs des électeurs

Ota a un nouveau maire. "Unis pour Ota", issue de la fusion des listes conduites par Dominique Maranelli et Cédric Lunardi, s’impose en effet ce dimanche soir au terme du second tours des élections municipales avec 51,13 % des suffrages exprimés, soit 248 voix, face à la liste de la municipalité sortante menée par Toussaint Maranelli qui obtient 40,62 % des suffrages, représentant 197 voix.



Un résultat qui intervient au terme d'une journée où les électeurs de la commune se sont mobilisés en nombre, puisque sur les 485 inscrits, 450 électeurs se sont rendus aux urnes ce dimanche, soit un taux de participation de 93 %, en hausse par rapport au premier tour où il s’établissait à 90 %.



La liste "Unis pour Ota" conduite par Dominique Maranelli obtient 9 élus au conseil municipal, tandis que la liste "Ota Porto Nouvelle génération" de Toussaint Maranelli en comptera 2.



