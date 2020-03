Municipales 2020 : Échos de campagne du 5 mars 2020

La campagne électorale aux élections municipales est entrée dans sa phase finale. Dans quelques jours, votre bulletin de vote sera déterminant pour l’avenir de notre commune et celui de nos enfants.C’est pour cette raison que nous, candidats de la liste RIACQUISTU LISULANU, avons décidé de nous adresser directement à vous afin de vous apporter les éléments d’information susceptibles d’éclairer mieux encore votre choix.A ce sujet, nous rendrons très prochainement publique (sur nos comptes Face Book et Twitter) notre Charte Ethique. Jamais des candidats aux Municipales dans notre ville ne se sont prononcés devant vous sur le non cumul des mandats (dans le temps et dans l’espace), sur la démocratie locale ou sur la gestion des finances publiques.Nous nous engageons également à ramener les indemnités du Maire et des adjoints au niveau minimal prévu par les textes. Cette économie financière substantielle sera intégralement allouée au budget des associations.Pour rappel, nous avons été les premiers à constituer notre liste et les premiers à la présenter, et ce, sans difficulté aucune. Nous vous avons également soumis notre projet, sous forme de Contrat Municipal.Pour vous expliciter plus avant notre projet et pour l’enrichir de vos observations,NOUS VOUS INVITONS À UNE REUNION DEBATLE JEUDI 5 MARS, à 18 h, au cinéma Fogata (salle annexe, ancien Expert)Rassembler, voilà le maître mot ! La liste du RIACQUISTU LISULANU est effectivement une liste citoyenne dont la vocation est de rassembler autour d’un projet collectif des Lisulane et des Lisulani qui, vivant le quotidien de la cité, sont pleinement convaincus des défis à relever.L’ISULA mérite en effet mieux que ce manque de vision à long terme et cette absence de projet politique qui caractérisent depuis trop longtemps la municipalité en place.Les péripéties tragicomiques qui ont caractérisé la vie politique municipale ces dernières années et l’affligeant spectacle donné trop souvent par le conseil municipal n’ont grandi ni le prestige, ni l’image de notre ville.Et cela alors même que la cité décline inexorablement : des centaines d’habitants l’ont désertée, les jeunes ne trouvent plus à s’y loger, la résidence secondaire est devenue reine dans un environnement littéralement saccagé, le projet culturel se caractérise par sa vacuité, les bénéfices générés par le tout tourisme échappent de plus en plus aux véritables professionnels, alors que les commerces de centre ville sont littéralement étranglés par des parkings payants toute l’année.De surcroît, notre ville, qui devrait pourtant être la plaque tournante et la locomotive de la Communauté des Communes, y a vu son influence diminuer et son pouvoir réduit à la portion congrue. Nous veillerons à lui redonner rapidement la place primordiale qui lui revient.Et force est de constater que les différentes oppositions qui se sont succédé, au gré d’alliances de circonstances fleurant bon la pulitichella, n’ont pas joué leur rôle de lanceur d’alerte ou de contre pouvoir que nos concitoyens étaient en droit d’espérer.Pour conclure, et pour faire taire définitivement les fausses rumeurs qui pourraient abuser certains de nos concitoyens, nous, candidats du RIACQUISTU LISULANU, réaffirmons avec force ne pas nous être engagés dans cette élection pour y faire de la figuration, mais bien au contraire pour faire triompher nos idées, aujourd’hui majoritaires en Corse.Nous confirmons enfin qu’il n’y a pas eu d’accord politique possible au premier tour et qu’il n’y en aura pas au second. Nous ne roulons dans cette élection ni pour la majorité sortante, ni pour l’opposition dite traditionnelle. Nous roulons uniquement pour L’ISULA, ne quémandons aucun strapontin et ne nouerons aucune alliance entre les deux tours. Nous serons donc bien présents au second tour sous nos propres couleurs.Riprisintemu oghje a sola scelta per dà un antru soffiu à a nostra cità è per falla rispirà.