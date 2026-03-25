Motocross - 2e manche du championnat de Corse ce dimanche à Ghjuncaghju

Après Porto-Vecchio le 1er mars dernier, les passionnés du motocross ont donc rendez-vous pour la deuxième manche du championnat de Corse ce dimanche sur la piste du MC Cortenais, à Ghjuncaghju. Un championnat qui compte cinq épreuves. Plus d’une centaine d’engagés seront présents pour cet événement dont une trentaine de jeunes dans les catégories 50/65cc et 85cc.

Précisons que les inscriptions sont reçues jusqu’à ce mercredi minuit.





« La politique de la Ligue Corse porte ses fruits et nous avons de plus en plus de jeunes qui participent aux compétitions. Chaque club insulaires dispose désormais d’une école de motocross avec des éducateurs spécialisés qui organisent également des stages régulièrement sur l’ensemble des terrains insulaires, sachant que nous disposons d’un nouveau terrain de motocross installé sur la commune de Querciolu permettant aux pilotes de la région bastiaise de s’adonner à leur passion. C’est une très bonne chose dont il faut se féliciter », a expliqué Thierry Galeazzi, président du MC Cortenais.





Les pilotes ont rendez-vous tôt sur la piste pour les traditionnels vérifications techniques et administratives qui débuteront à 7 heures tandis que les premiers essais libres sont prévus dès 8 heures. Suivront les essais chronométrés avec les premières manches prévues à 10h30.





Seront présentes toutes les catégories, à savoir les 50/65cc réservées aux enfants de 6 à 12 ans. « Les 85cc sont ouvertes aux benjamins, minimes et cadets, c’est-à-dire les enfants de 11 à 15 ans, puis les 125cc juniors, pour les ados de 13 ans à 18 ans. Il y a ensuite les MX1, ce sont les grosses cylindrées de 450cc, les MX2, les 250cc et nous avons créé une catégorie supplémentaire cette année avec les vétérans MX, ouverte aux pilotes de plus de 38 ans et qui veulent encore se faire plaisir en motocross.





Enfin il y a bien sûr la grille la plus intéressante du circuit avec les enduristes, catégorie la plus relevée et la plus complète du championnat. Comme d’habitude ils seront plus de trente au départ », a expliqué Thierry Galeazzi.

Toute la journée, le MC Cortenais mettra à disposition des pilotes et du public, attendu encore très nombreux, une buvette et une petite restauration. Des installations qui dominent le parcours permettant au public de suivre les épreuves dans des conditions optimales ! Pour cette journée, le MC Cortenais pourra compter sur une quarantaine de bénévoles entre les commissaires de piste, les officiels de la Ligue et les responsables de la buvette.





Depuis le début de cette semaine, Thiery Galeazzi et les bénévoles du club sont mobilisés pour une réfection totale de la piste longue de 1,5 kms, « nous retravaillons la terre qui en a besoin avec les intempéries de cet hiver, nous enlevons les pierres et redonnons la forme initiale aux 12 sauts que compte la piste. C’est un long travail que nous réalisons, mais nous tenons à ce que les pilotes puissent s’exprimer dans les meilleures conditions de sécurité possible », a poursuivi Thiery Galeazzi.

Notons enfin que les photographes du Studio Photos Grazi Ritratti seront sur place pour immortaliser l’événement.

