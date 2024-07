Mostra de Venise 2024 : "Un Mohican" de Frédéric Farrucci sélectionné dans la section “Orizzonti Extra”

La 81ème édition du Festival international du film de Venise, qui se tiendra du 28 août au 7 septembre 2024 au Lido de Venise en Italie, a révélé sa sélection complète lors d’une conférence de presse en ligne le 23 juillet. Parmi les long-métrages sélectionnées, "Un Mohican", le nouveau film du réalisateur corse Frédéric Farrucci, a été retenu dans la section Orizzonti Extra.



Second long métrage de Frédéric Farrucci, tourné en Corse en 2023., le film qui aborde de manière les thèmes de la spéculation et de la pression mafieuse, des problématiques récurrentes sur l'ile, raconte l’histoire d’un berger soumis aux pressions de la mafia corse, désireuse de récupérer son terrain pour y développer un projet immobilier. La narration évoque le combat universel du pot de terre contre le pot de fer, situé dans le contexte insulaire et traité à la manière d’un western contemporain. "C'est l'histoire d'un homme qui dit 'non' par rapport au mouvement ambiant, par rapport à l'évolution de notre société. Il n'a pas un discours politique, il dit juste 'non, ça n'est pas possible pour moi'," expliquait à FranceTv Frédéric Farrucci pendant le tournage.



La section Orizzonti Extra : Un éventail de films innovants



Orizzonti Extra est une section non compétitive mais offrant la possibilité d’attribution d’un prix du public. Elle présente des œuvres variées en termes de genre, de durée et de destination, dépassant souvent les 60 minutes. La sélection inclut des films d’auteur, expérimentaux, artistiques, des séries télévisées et des productions crossover. Les films sont souvent accompagnés de rencontres et d’échanges avec leurs créateurs et d'autres personnalités du monde de l’art et de la culture.



Outre "Un Mohican", la section Orizzonti Extra de cette année inclut les films suivants :



September 5 de Tim Fehlbaum (film d’ouverture)

de Tim Fehlbaum (film d’ouverture) Vittoria de Alessandro Cassigoli et Casey Kauffman

de Alessandro Cassigoli et Casey Kauffman Seeking Haven for Mr. Rambo de Khaled Mansour

de Khaled Mansour La storia del Frank e della Nina de Paola Randi

de Paola Randi The Witness de Nader Saeivar

de Nader Saeivar After Party de Vojtech Strakaty

de Vojtech Strakaty Edge of Night de Türker Süer

de Türker Süer King Ivory de John Swab



Un Festival prestigieux aux sélections variées



Le Festival de Venise présente plusieurs sections prestigieuses : Compétition officielle, Hors compétition (fiction et non-fiction), Hors compétition (séries), Hors compétition (projections spéciales), Orizzonti Extra, Compétition Orizzonti, Venice Classics (documentaires sur le cinéma) et Biennale College Cinema.



La compétition officielle de cette année comprend des films très attendus, comme le biopic "Maria" de Pablo Larraín, consacré à la célèbre cantatrice Maria Callas, interprétée par Angelina Jolie, et "The Room Next Door", le premier film en anglais du réalisateur espagnol Pedro Almodóvar.