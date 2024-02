Mossa Paisana occupe les locaux ajacciens de la MSA

Il y a quelques jours, Mossa Paisana prenait connaissance d’une dette de 100 millions d’euros qui existerait auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Corse. Ce mardi matin, le syndicat agricole a exigé d’en savoir plus. Depuis le début de matinée, plusieurs de ses membres occupent en effet les locaux ajacciens de la MSA.



« Nous voulons savoir qui doit quoi, car nous avons l’impression que la MSA sanctionne toujours les petits », souffle Paul Piazza, vice-président de Mossa Paisana en reprenant : « Le petit exploitant qui n’a pas forcément de poids est obligé de se mettre en paiement sinon on lui envoie l’huissier, alors qu’on sait qu’il y a de grosses entreprises dans le domaine agricole qui doivent des sommes faramineuses et qui ne sont pas forcément sanctionnées ».



Une réunion est actuellement en cours avec le directeur de la MSA afin de faire un état des lieux de cette dette.